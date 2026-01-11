تأثير الغذاء على الصحة العقلية والمزاجية

18 حجم الخط

على مدى عقود، ركزت الأبحاث العلمية على علاقة الطعام بالصحة البدنية، لكن الأنظار تتجه اليوم نحو آفاق جديدة تكشف كيف يمكن لما نتناوله أن يحدد ملامح حالتنا النفسية.

واكتسب مجال علم النفس الغذائي الذي تطور قبل نحو عشر سنوات زخم كبير بفضل كم هائل من البيانات عالية الجودة التي تربط الغذاء بتحسن أو تدهور النتائج الصحية العقلية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

التأثير السلبي للسكر والأطعمة فائقة المعالجة المزاج

تؤكد الأدلة العلمية أن الحلويات والأطعمة فائقة المعالجة ليست خطرا على الوزن فحسب، بل هي محفز أساسي للاكتئاب، وهذه الأطعمة تزيد من مخاطر الالتهابات، وتفتقر للألياف مقابل مستويات عالية من السكر، مما يؤثر سلبا على "الميكروبيوم" (البكتيريا النافعة في الأمعاء).

ودعمت دراسة حديثة نشرت في مجلة "أكاديمية التغذية والنظم الغذائية" هذه المخاوف، مؤكدة أن النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات المكررة يرفع احتمالات الإصابة بالاكتئاب، كما كشفت دراسة أخرى أن المحليات الاصطناعية والمشروبات المحلاة تزيد من هذه المخاطر بشكل ملحوظ.

وفي المقابل، أظهرت أبحاث أن استبدال هذه الأطعمة بنظام غذائي يعتمد على المكونات الكاملة، مثل "حمية البحر المتوسط"، يساهم بشكل مباشر في خفض أعراض الاكتئاب لدى المشاركين.

أطعمة السعادة

يعكف العلماء حاليا على تحديد "أطعمة السعادة"، وتتصدر الحبوب الكاملة القائمة لكونها تحتوي على ألياف قابلة للتخمر تغذي بكتيريا الأمعاء وتدعم الصحة العقلية.

وتعد حمية البحر المتوسط هي النموذج الأمثل، حيث تشتمل على:

أحماض أوميغا-3 الدهنية (الموجودة في الأسماك الدهنية).

النباتات الملونة مثل التوت والورقيات الخضراء.

زيت الزيتون البكر الممتاز.

فيتامين د الذي أثبتت الدراسات فاعليته في تخفيف القلق والاكتئاب.

وتحسن الأسماك مثل السلمون والسردين التواصل بين الخلايا العصبية وتحمي من "الالتهاب العصبي" المرتبط بالاكتئاب، كما ينصح بتناول الأطعمة المخمرة (كالزبادي)، والمكسرات (خاصة بذور اليقطين) الغنية بالمغنيسيوم، والأطعمة الغنية بـ "البوليفينول" مثل الشوكولاتة الداكنة والتفاح والأعشاب كالنعناع.

نصائح عملية لتعزيز المزاج عبر الغذاء

لا يقتصر الأمر على ما يأكله الشخص، بل فيما يتجنبه أيضا، ويقدم الخبراء مجموعة من النصائح لتحسين الحالة المزاجية، خاصة في مواسم العطلات:

الاستبدال الذكي، استخدم زيت الزيتون بدلا من الزبدة، والزبادي بدلا من القشطة، وهريس القرنبيط بدلا من البطاطس البيضاء.

الخيارات الصحية في الاحتفالات، اختيار الشوكولاتة الداكنة والتوت كتحلية، واستبدل المشروبات السكرية بالمياه مع الليمون.

عدم الإفراط، عند حضور الحفلات، تناول الطعام حتى يتوقف الشعور بالجوع وليس حتى الامتلاء، ويجب محاول تذوق كميات صغيرة جدا من الأطباق المتنوعة.

التخطيط المسبق، يساعد وضع جدول للوجبات والأنشطة في تقليل التوتر المفاجئ.

النمط المتكامل، الغذاء وحده لا يكفي؛ فإدارة التوتر، وممارسة الرياضة، والنوم الجيد لساعات كافية، هي أركان أساسية لدعم الصحة النفسية.

