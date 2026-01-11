الأحد 11 يناير 2026
أخبار مصر

إنجاز طبي مصري عالمي في علاج انسداد الشرايين التاجية المستعصية بمبرة مصر القديمة

 نجح فريق طبي مصري بمستشفى "مبرة مصر القديمة"، التابعة للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة، في تطوير تقنية دولية جديدة لعلاج حالات الانسداد المزمن الكامل للشريان التاجي (CTO)، والتي تصنف كواحدة من أصعب التحديات في مجال قسطرة القلب التداخلية.


وقد توج هذا النجاح بنشر التقنية في مجلة Wiley العالمية، المصنفة ضمن فئة (Q1)، وهو أعلى تصنيف دولي للمجلات الطبية المحكمة، وحظي بإشادات من وزارة الصحة  ، حيث تم تسجيل الابتكار باسم الفريق الطبي المصري المكون من الدكتور محمد صبري، استشاري أمراض القلب ورئيس قسم القلب بأكاديمية قلب مبرة مصر القديمة والدكتور أحمد السواح، مدير وحدة القسطرة بأكاديمية مبرة مصر القديمة.

أسلوب تقني متطور يرفع نسب نجاح فتح الشرايين المغلقة تمامًا لسنوات طويلة

 

وتعتمد التقنية المبتكرة على أسلوب تقني متطور يرفع نسب نجاح فتح الشرايين المغلقة تمامًا لسنوات طويلة، مما يجنب المرضى جراحات القلب المفتوح المعقدة، ويقلل من نسب المضاعفات الناتجة عن التدخلات التقليدية.


وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة الدكتور محمد شقوير قائلًا: "إن هذا الإنجاز ليس مجرد نجاح طبي عابر، بل هو شهادة ثقة في كفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على الابتكار تحت مظلة المؤسسات الحكومية وتسجيل هذه التقنية عالميًا وباسم أطباء مصريين في دوريات (Q1) يعكس مدى التطور الذي شهده القطاع الطبي في مصر، ويؤكد التزامنا بدعم البحث العلمي وتوفير أحدث سبل العلاج للمواطن المصري وفق المعايير الدولية".

الصحة: مستشفى نجع حمادي العام ينجح في استئصال أورام ليفية لسيدة بوزن 5 كيلو

الصحة: تقديم 8.5 مليون خدمة طبية بمستشفيات المنيا في عام 2025

وأكد "نفخر بأن يخرج هذا الابتكار العالمي من قلب مستشفى المبرة،و لقد عمل الفريق الطبي بتفانٍ كبير لسنوات لتطوير هذا النهج العلاجي هذا النجاح يضع أكاديمية القلب بالمستشفى في مصاف المراكز الدولية المتخصصة في علاج حالات (CTO) المعقدة، ونحن مستمرون في تقديم كل الدعم لفرقنا الطبية لرفع اسم مصر عاليًا في كافة المحافل الطبية".

الجريدة الرسمية