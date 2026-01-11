ختام فعاليات "علمني حرفة" للتدريب على فن صناعة الجلود بمراكز شباب القليوبية

18 حجم الخط

اختتمت اليوم الأحد فعاليات برنامج " علمنى حرفة " للدورات الحرفية واليدوية للشباب والفتيات للعام الرابع على التوالي حيث يتم التنفيذ من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية إدارة الشباب.

برنامج علمني حرفة بالقليوبية

ويقدم برنامج علمني حرفة دورات حرفية ويدوية للشباب والفتيات للعام الرابع على التوالي حيث تم تدريب المشاركين على فن صناعة الجلود والتعرف على الخامات المستخدمة ومراحل إنتاج أشكال المختلفة، وذلك بمركز شباب المنيرة التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية.

تشجيع الشباب على التدريب المهني والحرفي

وتهدف المبادرة إلى دعم المشروعات الصغيرة، وتشجيع الشباب على التدريب المهني والحرفي لمواكبة متطلبات سوق العمل، كما تسهم في نشر ثقافة العمل الحر، وخلق فرص عمل حقيقية، مما ينعكس إيجابيًا على تحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والمجتمع.

وتأتي مبادرة "علمني حرفة" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات نانيس الناقوري رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

وأكد القائمون على البرنامج أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة لتأهيل الشباب والفتيات على المهن الحرفية واليدوية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم المهنية، وإعدادهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل، والمساعدة في خفض معدلات البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمشاركين.

