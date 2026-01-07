شباب الوادي الجديد تدرب فتيات الخارجة على الحرف اليدوية

18 حجم الخط

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، مبادرة "علمني حرفة" لتدريب الفتيات على حرفة صناعة الخوص كحرفة بيئية مرتبطة بأشجار النخيل المنتشرة بربوع المحافظة.

صرح بذلك محمد فكري يونس، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، مبينا أنه جرى تنفيذ المبادرة في مركز شباب السلام بمدينة الخارجة لمدة 5 أيام بمشاركة 25 متدربة من أبناء مركز الخارجة.

وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المبادرة تضمنت التدريب على منتجات الخوص بأحجامها وألوانها وأشكالها المختلفة، ولها أن تكون مفارش للمائدة وحقائب وقبعات ومراوح يدوية ومكانس وحصائر وسلال وعلب لحفظ الأطعمة والبلح، تزين في الغالب برسومات حيث أكثر صفتين ملازمتين لهذه الحرفة هما الدقة والمهارة.

وقال فكري: إن المبادرة تضمنت التدريب على صناعة الحصير، والمقاطف التي يجري استعمالها في بعض الأغراض الزراعية، مثل جني المحاصيل، وتستخدم أيضًا في التسوق، ويجري استعمال وحدات زخرفية كبيرة عند تصميم تلك المشغولات، وفي العادة يجري استخدام عددًا من الألوان، ويتم تطعيم بعض أنواع المشغولات بتضفير الخوص الأخضر مع الخوص الأبيض.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، أن ورشة العمل استهدفت تعليم الفتيات على فن الخوص والذي يعد من أهم الصناعات الحرفية القديمة والتي تتميز بجودتها العالية ودقة صناعتها، مما يتيح لهم الفرصة لتسويق منتجاتهم، في المعارض والأسواق وتحقيق إيرادات مالية لهم.

