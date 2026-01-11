الوادي الجديد تستقبل أول أفواج برنامج "اعرف بلدك"

18 حجم الخط

استقبلت محافظة الوادي الجديد، أول أفواج برنامج "اعرف بلدك" للشباب للموسم الحالي، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد ممثلة في إدارة التنمية الشبابية، بمشاركة ٥٠ شابًا وفتاة، وذلك خلال الفترة من 11 حتى ١٥ يناير ٢٠٢٦.

وقال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إن برنامج "اعرف بلدك" يستهدف إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعرف على المقومات السياحية والأثرية بمحافظة الوادي الجديد، من خلال زيارة مدن الفرافرة، والداخلة، والخارجة، بما يسهم في تنمية روح الولاء والانتماء الوطني، وتعزيز الوعي بتاريخ الوطن، إلى جانب تشجيع السياحة الداخلية بالمحافظات الحدودية.

وأوضح فكري، أن برنامج الفوج الأول، يتضمن زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينة الفرافرة، شملت مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومتحف بدر، على أن يستكمل البرنامج بمدينة الداخلة، من خلال تنفيذ زيارات للمناطق السياحية والأثرية بها، كما يشمل البرنامج يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026 زيارة المناطق الأثرية بمدينة بلاط، ثم التوجه إلى مدينة الخارجة لزيارة أبرز معالمها الأثرية والسياحية.

متابعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

وعلى صعيد متصل وفي إطار رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، تواصل مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد (إدارة الأداء الرياضي) متابعة أنشطة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في لعبة رفع الأثقال.

جاءت المتابعة على أرض الاستاد الرياضي بمدينة الخارجة، وذلك بحضور محمد طنطاوي المشرف الفني للعبة، لمتابعة سير التدريبات والاطمئنان على تنفيذ البرنامج التدريبي المعتمد.

تأتي هذه المتابعة في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة الجمهورية المقرر إقامتها بمدينة رأس البر نهاية شهر يناير 2026، حيث تهدف التدريبات إلى رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين، وتعزيز جاهزيتهم للمنافسات الرسمية.

وأكدت المديرية أن هذه المرحلة من الإعداد تأتي ضمن خطة متكاملة لإعداد لاعبي المشروع، بما يسهم في تحقيق نتائج مشرفة وتمثيل المحافظة بالشكل اللائق في البطولات القومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.