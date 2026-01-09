الجمعة 09 يناير 2026
رياضة

وزير الشباب يلتقي بطل معركة الدفاع عن السفارات بالخارج

وزير الشباب يلتقي
وزير الشباب يلتقي بطل معركة السفارات بالخارج
 التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي رئيس اتحاد شباب مصر في الخارج أحمد عبد القادر ميدو البطل المصري الذي وقف خارج البلاد للدفاع عن السفارات المصرية ومقراتها بالخارج.

وتناول اللقاء البحث عن المزيد من الطرق غير التقليدية لزيادة دمج الشباب المصري بالخارج وتوطيد مبادئ المواطنة وزيادة الوعي لديهم، خاصة وأن هؤلاء الشباب المصري المقيمين بالخارج يمثلون حائط الصد والدفاع الأمثل لتصديهم للشائعات والأفكار المغلوطة، بالإضافة لدورهم الهام والفعال للترويج للدولة المصرية بالخارج وتنشيط السياحة وجعل مصر الواجهة الاولي من خلال شبابنا المصري بالخارج.

كما تطرق اللقاء إلى الاتفاق على تنفيذ  العديد من الأنشطة الرياضة والشبابية  من خلال وزارة الشباب والرياضة، وأيضًا إقامة العديد من الدورات التثقيفية والمعسكرات الشبابية لهولاء الشباب للتوعية وتعزيز ارتباطهم بالوطن.

السفارات المصرية أشرف صبحي اتحاد شباب مصر أحمد عبد القادر ميدو الشباب والرياضة

