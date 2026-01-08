مياه القليوبية توقع بروتوكول تعاون مع نادي روتاري هليوبوليس لتنفيذ وصلات مياه وصرف صحي

18 حجم الخط

وقّعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بروتوكول تعاون مع نادي روتاري هليوبوليس، لتنفيذ عدد من وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

شركة مياه الشرب بالقليوبية توقّع بروتوكول تعاون مع نادي روتاري هليوبوليس لتنفيذ وصلات مياه وصرف صحي

وقّع البروتوكول عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية المهندس محمد إبراهيم فودة رئيس مجلس الإدارة، فيما وقّع عن نادي روتاري هليوبوليس كل من المهندس هشام المغربي رئيس لجنة المشروعات بنادي هليوبوليس الرياضي، والأستاذة داليا بدوي رئيس نادي روتاري هليوبوليس الرياضي، والمهندس سعيد شهاب أمين صندوق نادي روتاري هليوبوليس الرياضي.

خدمة صرف صحي آمن للأسر الأكثر احتياجًا

ويأتي توقيع هذا البروتوكول من منطلق حرص الطرفين على توفير كوب مياه نقي وآمن، وتوصيل خدمة صرف صحي آمن للأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، من خلال إتاحة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصورة مستدامة، وتحقيق بيئة صحية وآمنة بالمناطق المستهدفة.

وهذا في ضوء الدور المجتمعي الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـمحافظة القليوبية، وسعيها الدائم للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات العمل الأهلي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الجانبان أن بروتوكول التعاون يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني، ويمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل من أجل تحقيق الصالح العام، مع التأكيد على استمرار التنسيق لتنفيذ المزيد من المبادرات الخدمية خلال الفترة المقبلة.

