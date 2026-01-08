الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه القليوبية توقع بروتوكول تعاون مع نادي روتاري هليوبوليس لتنفيذ وصلات مياه وصرف صحي

مياة القليوبية، فيتو
مياة القليوبية، فيتو
18 حجم الخط

وقّعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بروتوكول تعاون مع نادي روتاري هليوبوليس، لتنفيذ عدد من وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

مدير تعليم القليوبية: لا تهاون في الانضباط الإداري

محافظة القليوبية تعلن فتح باب الترشح لمسابقة الأم المثالية 2026

شركة مياه الشرب بالقليوبية توقّع بروتوكول تعاون مع نادي روتاري هليوبوليس لتنفيذ وصلات مياه وصرف صحي

وقّع البروتوكول عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية المهندس محمد إبراهيم فودة رئيس مجلس الإدارة، فيما وقّع عن نادي روتاري هليوبوليس كل من المهندس هشام المغربي رئيس لجنة المشروعات بنادي هليوبوليس الرياضي، والأستاذة داليا بدوي رئيس نادي روتاري هليوبوليس الرياضي، والمهندس سعيد شهاب أمين صندوق نادي روتاري هليوبوليس الرياضي.

خدمة صرف صحي آمن للأسر الأكثر احتياجًا

ويأتي توقيع هذا البروتوكول من منطلق حرص الطرفين على توفير كوب مياه نقي وآمن، وتوصيل خدمة صرف صحي آمن للأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، من خلال إتاحة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصورة مستدامة، وتحقيق بيئة صحية وآمنة بالمناطق المستهدفة.

وهذا في ضوء الدور المجتمعي الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـمحافظة القليوبية، وسعيها الدائم للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات العمل الأهلي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الجانبان أن بروتوكول التعاون يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني، ويمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل من أجل تحقيق الصالح العام، مع التأكيد على استمرار التنسيق لتنفيذ المزيد من المبادرات الخدمية خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة مياة الشرب بالقليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

محافظة القليوبية تعلن فتح باب الترشح لمسابقة الأم المثالية 2026

رئيس "القليوبية الأزهرية": انتظام لجان امتحانات النقل.. والتصحيح أولًا بأول

بعد حريق مصحة للإدمان، أول قرار لمحافظ القليوبية بشأن المراكز الطبية والمستشفيات

على مدار الـ 24 الساعة، طوارئ بمستشفيات القليوبية استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المخدرات لـ1 فبراير

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

سموحة وحرس الحدود يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بالأشواط الإضافية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الصائمين في شهر رجب، رددها

تفسير رؤيا العدو في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

المزيد
الجريدة الرسمية