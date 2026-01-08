الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 727 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق ومحطات الوقود بالفيوم

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملات مديرية تموين الفيوم على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومخازن المواد البترولية، أسفرت عن تحرير ٧٢٧ مخالفة متنوعة، خلال شهر ديسمبر الماضي.

نتائج الحملة على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومخازن المحروقات

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن مخالفات قطاع الاسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود شملت ٢٤٨ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و١٠ مخالفات بيع أزيد من السعر، و٣ مخالفات عدم وجود فواتير، و٨ مخالفات إدارة منشأة بدون ترخيص، و١٨ مخالفة لانتهاء صلاحية المنتجات، و٦٣ مخالفة الجزارين متنوعة مابين ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم فاسدة، و٩٤ مخالفة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، و٤ مخالفات غش تجاري، و١٢ مخالفة لسلع مجهول المصدر، و٧ مخالفات صيدليات ومستلزمات طبية، و٢٠٨ مخالفة تجار تموينيين، و٣٣ مخالفة تجميع سلع تموينية، و١٦ مخالفة في مجال المواد البترولية، و٣ محاضر أخرى أسواق.

جاء ذلك بالتقرير الذي أعدته مديرية التموين والتجارة الداخلية للعرض علي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمتابعة أنشطة المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي.

تموين الفيوم يحبط محاولات تهريب 16.4 طن دقيق للسوق السوداء

ضبط نصف طن سماد مهرب، تحرير 53 مخالفة في حملة تموينية بالفيوم

وقال محافظ الفيوم: إن استمرار حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، يضمن توافر السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتكار والغش التجاري، مشددًا وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتكثيف الجهود لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاسواق والمحال التجارية الالتزام بالاشتراطات الصحية الاعلان عن الأسعار التموين والتجارة الداخلية المواد الغذائية بمحافظة الفيوم توافر السلع الغذائية عدم وجود شهادات صحية محافظة الفيوم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 27 مليار جنيه بختام التعاملات.. تراجع أسعار السكر والبيض.. الضرائب تكشف ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الذهب بالصاغة.. الفضة تسجل تلك المستويات.. برنامج تعاون مشترك بين مصر وسويسرا لتعزيز جهود الحد من الفقر

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الدولار واستقرار الذهب.. إنستاباي يعلن تأثر الخدمات بسبب انتهاء التوقيت الصيفي.. شعبة الثروة الداجنة تتوقع زيادة أسعار الفراخ في هذا الموعد

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار.. خفض سعر الفائدة الأمريكية.. إصدار طوابع بريد وعملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ومد فترة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 2 مليار جنيه بختام التعاملات، تراجعات كبيرة للذهب والفضة، وانخفاض في أسعار الدواجن، بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين بالدولة خلال ساعات

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب بالصاغة.. أهم 3 دول تستورد صادرات الأغلفة الحيوانية.. وحزمة تسهيلات جديدة للمهنيين العاملين عبر الإنترنت

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية.. وهدوء حذر فى سوق الذهب بالصاغة
ads

الأكثر قراءة

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

سعر الخضار اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيها بسوق الجملة وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

القاهرة تسجل 25 وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

شيخ الأزهر يهنئ العلامة أبو موسى بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2026

أخبار مصر: فضيحة مدوية للاعبة تنس مصرية والاتحاد يتبرأ منها، هروب عيدروس إلى الإمارات، خطة ترامب للسيطرة على نفط فنزويلا

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا

تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات

خدمات

المزيد

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع ببنك السودان المركزي بتعاملات الخميس

سعر طن الألومنيوم يسجل 3086 دولارا بالسوق العالمي اليوم الخميس

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤيا الملابس القديمة في المنام وعلاقتها بالقطيعة بين الأهل والأصدقاء

المزيد
الجريدة الرسمية