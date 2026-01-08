تحرير 727 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق ومحطات الوقود بالفيوم

18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملات مديرية تموين الفيوم على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومخازن المواد البترولية، أسفرت عن تحرير ٧٢٧ مخالفة متنوعة، خلال شهر ديسمبر الماضي.

نتائج الحملة على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومخازن المحروقات

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن مخالفات قطاع الاسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود شملت ٢٤٨ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و١٠ مخالفات بيع أزيد من السعر، و٣ مخالفات عدم وجود فواتير، و٨ مخالفات إدارة منشأة بدون ترخيص، و١٨ مخالفة لانتهاء صلاحية المنتجات، و٦٣ مخالفة الجزارين متنوعة مابين ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم فاسدة، و٩٤ مخالفة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، و٤ مخالفات غش تجاري، و١٢ مخالفة لسلع مجهول المصدر، و٧ مخالفات صيدليات ومستلزمات طبية، و٢٠٨ مخالفة تجار تموينيين، و٣٣ مخالفة تجميع سلع تموينية، و١٦ مخالفة في مجال المواد البترولية، و٣ محاضر أخرى أسواق.

جاء ذلك بالتقرير الذي أعدته مديرية التموين والتجارة الداخلية للعرض علي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمتابعة أنشطة المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال محافظ الفيوم: إن استمرار حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، يضمن توافر السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتكار والغش التجاري، مشددًا وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتكثيف الجهود لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.

