حملة مكبرة لتموين الفيوم على أسواق القرى والمدن

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن مديرية التموين شنت حملة مكبرة علي المحال التجارية والأسواق والمخابز البلدي والسياحي، بهدف السيطرة علي السلع المتداولة ومنع تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء، أو طرح سلع مجهولة المصدر للتداول.

وشارك في الحملة قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري.

نتائج الحملة على الأسواق والمخابز

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملة مديرية تموين الفيوم تمكنت من تحرير 65 مخالفة تموينية متنوعة، وضبطت 19 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمستهلكين زنة الواحدة 30 كيلوجرامًا بإجمالي وزن 570 كيلوجرامًا، و6 شكائر دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية زنه الواحدة 50 كيلوجرامًا بإجمالي وزن 150 كيلو.

كما ضبطت لدى تاجر سلع تموينية مدعمة 1320 باكو شاي تموينية، و800 علبة جبنة تموين زنة العلبة 250 جرامًا، و100 كيلو دقيق تموين، كانت معدة للبيع بالسوق السوداء، وحررت مخالفة بيع أسطوانات غاز كبيرة أزيد من السعر بمقدار 50 جنيهًا في الأسطوانة الواحدة، وعدم إعلان سعر غاز الأسطوانة على السيارة الخاصة بأحد مستودعات البوتاجاز، وحررت مخالفة بيع دقيق مدعم مخصص للمستهلكين بأزيد بمقدار زيادة 5 جنيهات السمارة زنة 10 كيلوجرامات.

وحررت أيضًا 8 مخالفات عدم إعلان الأسعار أنشطة مختلفة، و10 تقارير إثبات حالة لغلق محل تمويني خلال مواعيد العمل الرسمية، و38 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

تكثيف الحملات علي الأسواق والمخابز

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بالمراكز بتكثيف الحملات على المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجردارصدة لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما تم التشديد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر.

