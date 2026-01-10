السبت 10 يناير 2026
حواوشي وأعلاف فاسدة، تموين الفيوم تحرر 103 مخالفات في حملة على الأسواق

المضبوطات، فيتو
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن بالمحافظة.

وتمكنت الحملة من تحرير 103 مخالفات تموينية متنوعة، و54 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار وعدم نظافة أدوات العجين.

شارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط أحد البدالين التموينيين يجمع السلع التموينية لبيعها في السوق السوداء، وقد جمع طن دقيق بلدى مستهلكين، كما تم ضبط طن دقيق بلدى مستهلكين، بأحد مستودعات الدقيق بدائرة مركز سنورس، معد للبيع في السوق السوداء، وتم ضبط 17 شيكارة خليط أعلاف ماشية، و18 كيس مسحوق تعفير مبيد فاسدة، وتم فحص شكوي مقدمة ضد احد مصانع الحلويات بقرية سنهور القبلية، تحرر محضر إدارة وتشغيل بدون ترخيص لصاحب المصنع، وضبطت 80  كيلو لحوم عجينة حواوشي، و20 كيلو جرام كبدة، فاسدة، و26 علبة سجائر مجهولة المصدر، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، و3 محاضر عدم وجود شهادة صحية لعاملين في بقالة عامة ومخبز سياحي.

 

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

 وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم جرد أرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

ضبط لحوم ودواجن غير صالحة في حملة تموينية بالجيزة

ضبط نصف طن سماد مهرب، تحرير 53 مخالفة في حملة تموينية بالفيوم

كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار.

