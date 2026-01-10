السبت 10 يناير 2026
وزير الاستثمار: اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمساندة المستثمر المحلي

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
 يبدأ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم جولة ميدانية موسعة بمحافظتي الأقصر وقنا، وذلك في إطار الزيارات التفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية، ودعم الاستثمار الصناعي بمحافظات الصعيد. 

وتتضمن جولة الوزير لقاءات موسعة مع المستثمرين في المحافظتين، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من المصانع والمشروعات الصناعية الكبرى، للوقوف على سير العمل بها وبحث سبل تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

ويرافق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الزيارة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. 

وتهدف الزيارة إلى مناقشة سبل دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية، وتحفيز الاستثمار من خلال متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين. 

كما تهدف الزيارة إلى تحفيز منظومة التصدير وتفعيل دور الأقاليم في منظومة الإنتاج الموجه للتصدير، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة الصادرات. 

وفي هذا الصدد، صرح المهندس حسن الخطيب أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لسياسة الوزارة في التواصل المباشر مع المستثمرين على أرض الواقع.

وقال الوزير "إننا نعمل بشكل مكثف على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها مساندة المستثمر المحلي وتوفير بيئة خصبة للنمو الصناعي، إيمانًا منا بأن الصناعة الوطنية هي القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية المستدامة."

وأضاف  وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمحافظات الصعيد، سعيًا لتحويلها إلى مراكز جذب استثماري قوية تسهم في خلق فرص عمل وتدعم الاقتصاد القومي.

