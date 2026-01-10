دعمًا لرؤية مصر 2030، محطة الطاقة الشمسية بهندسة بنها تنتج 40 كيلووات يوميًا

18 حجم الخط

تلعب جامعة بنها دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال أنشطتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، باعتبارها إحدى المؤسسات التعليمية والبحثية الرائدة التي تسهم في تقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية والاقتصادية، وتعمل كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية.

محطة الطاقة الشمسية بكلية الهندسة ببنها تنتج 40 كيلووات يوميًا دعمًا لرؤية مصر 2030



وفي هذا الإطار، تسعى جامعة بنها إلى دعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بـ الطاقة النظيفة والمتجددة والمستدامة، وترشيد استخدامها، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات عملية تعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة داخل منشآتها التعليمية.

وتعد محطة الطاقة الشمسية بكلية الهندسة ببنها نموذجًا تطبيقيًا بارزًا لهذا التوجه، حيث تسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب دورها التعليمي والبحثي في إتاحة بيئة عملية لطلاب الهندسة للاطلاع على أحدث تطبيقات الطاقة الشمسية.

وأوضح القائمون على المشروع بكلية الهندسة ببنها أن المحطة مرتبطة على شبكة الكهرباء العامة، وتبلغ قدرتها الإجمالية 5.6 كيلووات، وتضم 28 خلية فوتوفولطية، بقدرة 200 وات للخلية الواحدة. وتنتج المحطة طاقة كهربائية تُقدَّر بنحو 10.25 ميجاوات سنويًا، بمتوسط إنتاج يومي يصل إلى 40 كيلووات.

وأكدت الجامعة أن هذا المشروع يعكس التزامها بتطبيق الحلول المستدامة داخل الحرم الجامعي، ودعم البحث العلمي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، والمشاركة الفعالة في جهود الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

