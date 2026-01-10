إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية في الغربية

18 حجم الخط

أُصيب 3 أشخاص اليوم في حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وسيارة ملاكي أمام البوابة الأولى بمدينة المحلة في محافظة الغربية وذلك إثر اختلال عجلة القيادة بأحد المركبات ما أدى إلى وقوع الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا بالواقعة وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وتبين أن إصاباتهم تنوعت بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام البوابة الأولى بالمحلة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

شهدت قرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مصرع عروس تبلغ من العمر 18 عاما وإصابة زوجها البالغ 23 عاما بحالة اختناق، نتيجة استنشاق غاز السخان أثناء الاستحمام داخل منزلهما.

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الطعون الانتخابية على نتيجة جولة الإعادة على مستوى 7 محافظات لمحكمة النقض للاختصاص.

تقدم المحامي خالد سليمان أبو العلا بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الدولة لشئون الرياضة، للطعن على صحة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي التي عقدت يوم 19 سبتمبر 2025، والمتعلقة باعتماد تعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي.

قررت النيابة العامة في أكتوبر، حبس سائق سيارة نقل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاصطدام بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي، وإحداث تلفيات بها، بمدينة الشيخ زايد، مع اتخاذ عدد من القرارات العاجلة في الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس من تنفيذ عملية استباقية ناجحة أسفرت عن ضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة، متخصص في جلب وترويج المواد المخدرة، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تجار المخدرات.

