الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية في الغربية

تصادم دراجة نارية
تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي
18 حجم الخط

أُصيب 3 أشخاص اليوم في حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وسيارة ملاكي أمام البوابة الأولى بمدينة المحلة في محافظة الغربية وذلك إثر اختلال عجلة القيادة بأحد المركبات ما أدى إلى وقوع الحادث.

أخبار الحوادث اليوم: مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق في الغربية.. حبس سائق سيارة نقل صدم سيارة شقيق إيمان العاصي.. وضبط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ 100 مليون جنيه

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا بالواقعة وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وتبين أن إصاباتهم تنوعت بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام البوابة الأولى بالمحلة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

بعد 48 ساعة من الزفاف، مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق في الغربية

شهدت قرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مصرع عروس تبلغ من العمر 18 عاما وإصابة زوجها البالغ 23 عاما بحالة اختناق، نتيجة استنشاق غاز السخان أثناء الاستحمام داخل منزلهما.

حيثيات إحالة طعون جولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة بالمحافظات لـ النقض

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الطعون الانتخابية على نتيجة جولة الإعادة على مستوى 7 محافظات لمحكمة النقض للاختصاص.

المحكمة الإدارية العليا تتلقى طعنين يطالبان ببطلان تعديلات لائحة النادي الأهلي

تقدم المحامي خالد سليمان أبو العلا بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الدولة لشئون الرياضة، للطعن على صحة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي التي عقدت يوم 19 سبتمبر 2025، والمتعلقة باعتماد تعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي.

 

ملابس رياضية

 

حبس سائق سيارة نقل صدم سيارة شقيق إيمان العاصي وفر هاربا

قررت النيابة العامة في أكتوبر، حبس سائق سيارة نقل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاصطدام بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي، وإحداث تلفيات بها، بمدينة الشيخ زايد، مع اتخاذ عدد من القرارات العاجلة في الواقعة.

 

ضربة أمنية قوية بالسويس، ضبط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ 100 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس من تنفيذ عملية استباقية ناجحة أسفرت عن ضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة، متخصص في جلب وترويج المواد المخدرة، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تجار المخدرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم: مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق في الغربية.. حبس سائق سيارة نقل صدم سيارة شقيق إيمان العاصي.. وضبط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ 100 مليون جنيه

محافظ الغربية يستجيب لمطالب المواطنين بإنشاء دورات مياه بموقف الجلاء

137 قافلة طبية، حصاد جامعة طنطا خلال 2025

رئيس جامعة طنطا يزور المطرانية للتهنئة بعيد الميلاد
ads

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، عمر مرموش يحرز هدف منتخب مصر الأول في شباك كوت ديفوار

أمم أفريقيا، شاهد أهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في الشوط الأول

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد واستمرار انخفاض درجات الحرارة

أمم أفريقيا، موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كان 2025

بعد تداول 3 أسماء، ما ضوابط انتخاب رئيس مجلس النواب 2026؟

محمد صلاح قبل مواجهة السنغال: سنقاتل لتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية

رسميا، حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

محمد صلاح رجل مباراة مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لعب القمار بالمنام وعلاقته بالفساد والمشاكل في التجارة

محمد القلاجي يتصدر الحلقة 18 من «دولة التلاوة» وخروج محمد ماهر

القلاجي يبهر تحكيم «دولة التلاوة» والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف يقبل رأسه

المزيد
الجريدة الرسمية