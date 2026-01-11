الأحد 11 يناير 2026
سياسة

مكتب خدمات بكل دائرة، عبد الجواد يكشف الوصايا الـ10 لأعضاء مستقبل وطن بالنواب والشيوخ

أحمد عبد الجواد نائب
أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة لكافة الكوادر التنظيمية، بما في ذلك الأمانة العامة، في إطار تعزيز دور الحزب في المشهد السياسي.

الملتقى التنظيمي لأعضاء حزب مستقبل وطن

جاء ذلك في كلمته بالملتقى التنظيمي الأول للهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، لأعضاء حزب مستقبل وطن.

التزام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور الجلسات العامة واللجان النوعية

وشدد عبد الجواد، على أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حضور كافة الجلسات، مشيرا إلى أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لحضور الأعضاء الجلسات العامة واللجان النوعية.

استخدام الأدوات الرقابية في مستقبل وطن

وفيما يتعلق بالأدوات الرقابية، قال أحمد عبد الجواد: سنستخدم كل الأدوات بشكل أكثر التزامًا سواء في الدور الرقابي والتشريعي.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن كل الأدوات الرقابية يجب أن تتم من خلال الهيئة البرلمانية للحزب سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، قائلا: حتى تكون هناك دراسة جيدة، ولضمان أداء برلماني أكثر تميزًا.

مستقبل وطن لديه أجندة تشريعية

وأشار إلى أن الحزب لديه أجندة تشريعية ورؤية متكاملة بشأن كافة المجالات المختلفة، لا سيما ما يتعلق بالمحور الاقتصادي، والتعليم والصحة والزراعة، وبرامج الحماية الاجتماعية.

مكتب خدمات في كل دائرة انتخابية

وشدد النائب أحمد عبد الجواد، على كل نائب سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، أن يكون له مكتبٌ لخدمة المواطنين، وتلقي طلباتهم، وشكواهم بشكل يومي، في كل دائرة انتخابية.

وأشار إلى أن مستقبل وطن، يتقبل أوجه النقد لسياسات الحزب أو أعضائه، قائلا: أتغافل أحيانًا عن الاستهداف الشخصي، ليس عن ضعف، ولكن لأننا نراهن على ثقة ووعي الشعب.

مستقبل وطن النواب الشيوخ احمد عبد الجواد حزب مستقبل وطن

