الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

"الخارجية" تدعو أبناء الجاليات المصرية للتسجيل لحضور مؤتمر المصريين بالخارج

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو
18 حجم الخط

تقدمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدعوة كل أبناء الجاليات المصرية في الخارج للتسجيل لحضور مؤتمر المصريين بالخارج - النسخة السابعة المقرر عقده يومي الأحد والإثنين 2-3 أغسطس 2026 بالقاهرة، برعاية وحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوزراء وكبار المسئولين في الدولة.

الجاليات المصرية بالخارج

وذكر بيان الوزارة" اليوم الأحد، أن المؤتمر يناقش كافة القضايا والموضوعات ذات الصلة برعاية الجاليات المصرية بالخارج والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم وتلبية طلباتهم.

رابط تسجيل حضور أبناء الجاليات المصرية بالخارج

هذا ويمكن لأبناء الجاليات المصرية بالخارج تسجيل بياناتهم اعتبارًا من 11 يناير 2026 على الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZGtnR-IrREtjgFqtH2SbHMuHw tvN9IBu75rkV94am 1H3A/viewform?usp=header

المشاركة بأسبقية التسجيل 

وأوضحت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم أن المشاركة في المؤتمر ستكون وفقا لأسبقية التسجيل، وأن الأماكن محدودة وسيتم إغلاق باب التسجيل عند اكتمال العدد المقرر.

وأعربت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن شكرها المسبق لتفهم واستجابة أبناء مصر في الخارج لمطلب الوزارة، فإنها تنتهز هذه المناسبة لتعرب عن أطيب تحياتها إلى كل أبناء الجاليات المصرية في الخارج.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصريين بالخارج أبناء الجاليات المصرية في الخارج مؤتمر المصريين بالخارج بدر عبد العاطي

مواد متعلقة

وزير الخارجية يؤكد ثوابت موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأردني

وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين

تفاصيل الاتصال الهاتفى بين وزير الخارجية ومفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط

وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة مستجدات الأوضاع بغزة واليمن والسودان والصومال

وزير الخارجية: ورثنا عن الآباء المؤسسين قدسية الحدود ولن نتساهل مع الاعتراف بإقليم أرض الصومال
ads

الأكثر قراءة

هشام بدوي الأبرز، أسماء المعينين في مجلس النواب 2026

المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية

20 دقيقة سلبية بين الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر

طريقة عمل مربى البرتقال، لذيذة ومغذية لأسرتك

زد يتقدم على الزمالك بهدف كباكا في الشوط الأول

مكتب خدمات بكل دائرة، عبد الجواد يكشف الوصايا الـ10 لأعضاء مستقبل وطن بالنواب والشيوخ

البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي خلال ديسمبر 2025

السجن المشدد 15 عاما لقاتلي تاجر الدهب أحمد المسلماني بالبحيرة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها عند حاجة الناس حرام شرعا

تفسير رؤيا العم في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة قادمة

كيف استقبل الأنبياء رسول الإسلام في رحلة المعراج، وماذا قالوا له؟

المزيد
الجريدة الرسمية