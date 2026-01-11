"الخارجية" تدعو أبناء الجاليات المصرية للتسجيل لحضور مؤتمر المصريين بالخارج

18 حجم الخط

تقدمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدعوة كل أبناء الجاليات المصرية في الخارج للتسجيل لحضور مؤتمر المصريين بالخارج - النسخة السابعة المقرر عقده يومي الأحد والإثنين 2-3 أغسطس 2026 بالقاهرة، برعاية وحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوزراء وكبار المسئولين في الدولة.

الجاليات المصرية بالخارج

وذكر بيان الوزارة" اليوم الأحد، أن المؤتمر يناقش كافة القضايا والموضوعات ذات الصلة برعاية الجاليات المصرية بالخارج والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم وتلبية طلباتهم.

رابط تسجيل حضور أبناء الجاليات المصرية بالخارج

هذا ويمكن لأبناء الجاليات المصرية بالخارج تسجيل بياناتهم اعتبارًا من 11 يناير 2026 على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZGtnR-IrREtjgFqtH2SbHMuHw tvN9IBu75rkV94am 1H3A/viewform?usp=header

المشاركة بأسبقية التسجيل

وأوضحت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم أن المشاركة في المؤتمر ستكون وفقا لأسبقية التسجيل، وأن الأماكن محدودة وسيتم إغلاق باب التسجيل عند اكتمال العدد المقرر.

وأعربت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن شكرها المسبق لتفهم واستجابة أبناء مصر في الخارج لمطلب الوزارة، فإنها تنتهز هذه المناسبة لتعرب عن أطيب تحياتها إلى كل أبناء الجاليات المصرية في الخارج.

