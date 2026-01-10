السبت 10 يناير 2026
محافظات

أكرم: طي صفحة الخلاف بين القبيلتين والعمل على تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي

جلسة صلح تنهي الخلافات بين قبيلتي البياضية والعبابدة بحضور محافظي الإسماعيلية والوادي الجديد 

جانب من جلسة الصلح،

ترأس اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جلسة الصلح بين قبيلتي البياضية والعبابدة؛ لإنهاء الخلافات التي نشبت على خلفية العملية الانتخابية، وذلك بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في مشهد يجسد وحدة الصف وترسيخ قيم التسامح المجتمعي.

محافظ الإسماعيلية يلتقي عددا من المواطنين عقب أداء صلاة الجمعة

محافظ الإسماعيلية يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإقليم

عقد جلسة الصلح بديوان عام قبيلة البياضية بالقنطرة غرب 

وشهدت جلسة الصلح التي عُقدت بديوان قبيلة البياضية بالقنطرة غرب، حضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء، النائب سليمان وهدان، النائب محمد طلبة، النائب سامي سليم، النائب موسى خالد "أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية"، والنائب عطية أبو قردود، النائب سعيد العماري، النائب موسى عكيرش، والنائب فايز أبو حرب "من نواب محافظة شمال سيناء"، وكذلك النائب عصام منسي عضو مجلس النواب السابق والدكتور سلمان اليماني والأب ساويرس، ومحمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إلى جانب كبار العائلات والعواقل والمشايخ والعُمد، رجال الدين الإسلامي والمسيحي، في أجواء سادها الود والتفاهم. 






 

إنهاء الخلاف بشكل كامل 

وأسفرت الجلسة عن إنهاء الخلاف بشكل كامل بين الطرفين، حيث جرى التصالح وتصافح الحضور، مع تعهد الجميع بطي صفحة الخلاف والعمل على تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي.






 

وأكد الحضور أهمية تغليب المصلحة العامة والحفاظ على الروابط الاجتماعية، بما يعكس روح المسؤولية والتلاحم بين أبناء الوطن، ودعم جهود الدولة في ترسيخ الأمن والسلم المجتمعي.
 

 

 




 










