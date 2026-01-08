الخميس 08 يناير 2026
محافظات

مديرية العمل بالإسماعيلية تنفذ برنامجًا تدريبيًّا لتأهيل الشباب لسوق العمل

جانب من التدريب،
جانب من التدريب، فيتو
أطلقت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، فعاليات البرنامج التدريبي على مهنة الخياطة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالتعاون مع إحدى الشركة بـالمنطقة الحرة العامة، وذلك في إطار مبادرة توفير 75 ألف فرصة تدريبية، التي أطلقتها وزارة العمل لتوفير فرص تدريبية للشباب في عدة تخصصات.

تأهيل المتدربين لسوق العمل 

 

ويستهدف البرنامج تأهيل المتدربين بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة وجاهزة للالتحاق بسوق العمل عقب اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، وفقًا لمتطلبات الوظائف المتاحة فعليًا داخل داخل صالات الإنتاج، من خلال التدريب العملي المباشر، واكتساب المهارات الفنية والمهنية اللازمة للعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة، باستخدام أحدث نظم وأساليب الإنتاج.

جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو

إقبال على التدريب من شباب الإسماعيلية 

 

شهد التدريب حضورًا واسعًا من جانب المديرية، حيث شاركت سامية عبد السلام مدير تفتيش العمل، دعاء السيد محمود مدير مركز التدريب المهني، حمدي السيد محمود مفتش العمل. 

جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو

كما أكد الدكتور أيمن شعبان، مدير عام مديرية العمل، أن التقديم للمبادرة تم من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وبدأت بالفعل الدفعة الأولى من المتدربين. 

جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو

 موضحًا أن الوزارة ستعلن لاحقًا عن فرص تدريبية جديدة في تخصصات مختلفة. وأضاف أن هذه الفعاليات تمثل أحد المحاور الأساسية للخطة خلال المرحلة الحالية، والتي تستهدف تقديم التدريب المهني والدعم الفني بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ويحقق التكامل بين التدريب والتشغيل.

