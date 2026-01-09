الجمعة 09 يناير 2026
مسعفان بالإسماعيلية ينقذان سيدة بمدينة المستقبل كانت على وشك الولادة

المسعفان التابعان
المسعفان التابعان لهيئة الإسعاف بالإسماعيلية، فيتو
نجح مسعفان من فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية، في إنقاذ سيدة كانت على وشك الولادة بـ مدينة المستقبل السكنية

الإسماعيلية تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ الإسماعيلية يلتقي عددا من المواطنين عقب أداء صلاة الجمعة

بلاغ بوجود حالة ولادة طارئة 

وكانت غرفة عمليات إسعاف الإسماعيلية تلقت بلاغًا بوجود حالة ولادة طارئة بمساكن مبارك بمدينة المستقبل، وذلك قبل غروب الشمس وفي أجواء شديدة البرودة والرياح. 

 

تحرك سيارة إسعاف مجهزة 

 

وعلى الفور تحركت سيارة الإسعاف كود (2459) التابعة لفرع إسعاف المستقبل، بقيادة السائق محمد أحمد طايع وبرفقة المسعف محمود إبراهيم حمودة، حيث وصلت إلى موقع البلاغ خلال دقائق معدودة. 

 

حالة السيدة التي تعاني من آلام الوضع 

 

ومن جانبه أكد دكتور محمد طنطاوي مدير عام هيئة الإسعاف المصرية بالإسماعيلية أنه بفحص الحالة تبيّن أن السيدة، البالغة من العمر ١٨ عامًا، في مرحلة متقدمة من الولادة، ما استدعى اتخاذ قرار طبي بعدم نقل الحالة قبل إتمام الولادة حفاظًا على سلامة الأم والطفل. 

 

اتباع بروتوكولات الإسعاف 

 

وقام المسعف باتباع البروتوكولات الطبية المعتمدة للتعامل مع حالات الولادة الطارئة خارج المستشفيات، حيث تمت الولادة بسلام، أعقبها تنفيذ الإجراءات التالية وفق القواعد الطبية، ثم جرى نقل الأم والمولودة بسيارة الإسعاف إلى طوارئ المجمع الطبي، في حالة صحية مستقرة وبعلامات حيوية جيدة. 

 

وتعكس هذه الواقعة مستوى الجاهزية والتدريب الذي يتمتع به أطقم هيئة الإسعاف المصرية، ودورهم المحوري في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة وفق المعايير المهنية، بما يضمن سلامة المواطنين في مختلف الظروف.

