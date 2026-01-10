السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق وإنذار 14 منشأة طبية خاصة بالإسماعيلية

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
18 حجم الخط

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" وذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
 

الإسماعيلية تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

مسعفان بالإسماعيلية ينقذان سيدة بمدينة المستقبل كانت على وشك الولادة

نتائج الحملة المكبرة

ومن جانبها أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لـ ٤ منشآت مخالفة، بجانب إنذار ١٠ منشآت أخرى لتلافي السلبيات، التي تضمنت مخالفات لاشتراطات التراخيص ومكافحة عدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

 

المستهدف من الحملة

قامت اللجنة بالمرور على ٢٠ منشأة طبية خاصة وتشمل مستشفى خاص وعيادات تنوعت تخصصتها بين جلدية وتناسلية، نساء وتوليد، رمد، مسالك بولية، أطفال، باطنة وتخصصات أخرى. 

 

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية. 

 

وكانت قد تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، سير العمل بالقافلة الطبية بتل أبو حامد التابعة لإدارة التل الكبير الصحية، ورافقتها الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل العلاجية، حيث التقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة. 
 

تخصصات القافلة الطبية

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة شملت ٧ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال، مسالك، رمد، تنظيم أسرة، أسنان]. 
 

الكشف والعلاج بالمجان 

وقد وفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة الموجود بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية صحة الاسماعيلية إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية المنشات الطبية غير الحكومية المنشات الطبية الخاصة

مواد متعلقة

مسعفان بالإسماعيلية ينقذان سيدة بمدينة المستقبل كانت على وشك الولادة

الإسماعيلية تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ الإسماعيلية يلتقي عددا من المواطنين عقب أداء صلاة الجمعة
ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة مصر وكوت ديفوار

مبابي يصل إلى جدة للمشاركة في "الكلاسيكو" ويفاجئ السعوديين: السلام عليكم (فيديو)

بعد إعلان عرضها في الجلسة المقبلة، ضوابط تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ

المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025

سنسيطر عليها سواء أعجبهم أم لا، ترامب يكشف سبب إصراره على امتلاك جرينلاند (فيديو)

لمواجهة الطقس السيئ، خطة مرور الجيزة للحد من حوادث الطرق و8 نصائح لقائدي المركبات

النيابة تلزم سائقا اصطدم بمنزل ببدر بتحمل تكاليف إصلاح التليفات

فيروز تلقي اليوم نظرة الوداع الأخير على ابنها هلي الرحباني

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الألومنيوم عالميا اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية