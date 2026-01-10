غلق وإنذار 14 منشأة طبية خاصة بالإسماعيلية

18 حجم الخط

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" وذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



نتائج الحملة المكبرة

ومن جانبها أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لـ ٤ منشآت مخالفة، بجانب إنذار ١٠ منشآت أخرى لتلافي السلبيات، التي تضمنت مخالفات لاشتراطات التراخيص ومكافحة عدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

المستهدف من الحملة

قامت اللجنة بالمرور على ٢٠ منشأة طبية خاصة وتشمل مستشفى خاص وعيادات تنوعت تخصصتها بين جلدية وتناسلية، نساء وتوليد، رمد، مسالك بولية، أطفال، باطنة وتخصصات أخرى.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية.

وكانت قد تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، سير العمل بالقافلة الطبية بتل أبو حامد التابعة لإدارة التل الكبير الصحية، ورافقتها الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل العلاجية، حيث التقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.



تخصصات القافلة الطبية

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة شملت ٧ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال، مسالك، رمد، تنظيم أسرة، أسنان].



الكشف والعلاج بالمجان

وقد وفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة الموجود بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة.

