الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير الرعاية الثانوية يتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرى الدكتور محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية برئاسة هيئة الرعاية الصحية، بجولة مرور ميدانية لمجمع الإسماعيلية الطبي رافقه خلالها الدكتور علي رفعت مدير الفرع  بهدف تقييم مستوى الجاهزية وتدعيم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

أمن الإسماعيلية يداهم أوكار الخارجين عن القانون بالمقابر وأسفل الكبارى(فيديو وصور)

مياه القناة: انتهاء إصلاح الكسور المفاجئة بالإسماعيلية وإعادة تشغيل الخدمة (صور)

أبرز محاور الجولة

شملت الجولة الميدانية تفقد عدد من الأقسام الحيوية بالمجمع، وفي مقدمتها قسم الاستقبال والطوارئ،  والعيادات الخارجية.  

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

توفير الإمكانات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية 

وتم التأكد من جاهزيته الكاملة وتوافر الإمكانات اللازمة لتقديم الخدمة الطبية وفقًا لأعلى المعايير، بالاضافة لتحليل وتقييم مؤشرات الاداء العامة لأقسام المجمع المختلفة ومراجعة دقيقة لجاهزية الفرق الطبية في التعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة ودقة عالية.  
 

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بمنشآت الرعاية الصحية، و تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكى  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل المتعلقة بتحسين جودة الرعاية الصحية ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وضمان استدامة الخدمة، وتعزيز ثقة المواطنين في القطاع الصحي.

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية مستقبل الرعاية الصحية مجمع الاسماعيلية الطبي

مواد متعلقة

أمن الإسماعيلية يداهم أوكار الخارجين عن القانون بالمقابر وأسفل الكبارى(فيديو وصور)

مياه القناة: انتهاء إصلاح الكسور المفاجئة بالإسماعيلية وإعادة تشغيل الخدمة (صور)

محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلا مدارس ( فيديو وصور)

تموين الإسماعيلية يضبط 25 طن سكر بدون ترخيص ويحرر 326 مخالفة تموينية

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads