مدير الرعاية الثانوية يتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي (صور)

أجرى الدكتور محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية برئاسة هيئة الرعاية الصحية، بجولة مرور ميدانية لمجمع الإسماعيلية الطبي رافقه خلالها الدكتور علي رفعت مدير الفرع بهدف تقييم مستوى الجاهزية وتدعيم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز محاور الجولة

شملت الجولة الميدانية تفقد عدد من الأقسام الحيوية بالمجمع، وفي مقدمتها قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

توفير الإمكانات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية

وتم التأكد من جاهزيته الكاملة وتوافر الإمكانات اللازمة لتقديم الخدمة الطبية وفقًا لأعلى المعايير، بالاضافة لتحليل وتقييم مؤشرات الاداء العامة لأقسام المجمع المختلفة ومراجعة دقيقة لجاهزية الفرق الطبية في التعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة ودقة عالية.



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بمنشآت الرعاية الصحية، و تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل المتعلقة بتحسين جودة الرعاية الصحية ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وضمان استدامة الخدمة، وتعزيز ثقة المواطنين في القطاع الصحي.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

