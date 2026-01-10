الأحد 11 يناير 2026
التحفظ على كاميرات مراقبة فيلا رجل أعمال شهير في دريم

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق فيلا والأمن يفحص الواقعة،فيتو
تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي كاميرات المراقبة الموجودة داخل فيلا رجل أعمال شهير بمنطقة دريم، لكشف ملابسات واقعة اتهام حارس عقار بإشعال حريق داخل الفيلا لسرقة بلايستيشن، وفقا للبلاغ المقدم من صاحب الفيلا ضد المتهم.

 

وتواصل قوات الأمن التحقيق مع المتهم الذي أنكر الواقعة وجار جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الحادث.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق التحقيقات لمعرفة أسباب الجريمة.

المعمل الجنائي يعاين حريقا اندلع في مخزن مراتب بأبو رواش

وعلى جانب آخر، كانت قد أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع في مخزن أقطان مخصصة لتصنيع المراتب بالمنطقة الصناعية بأبورواش، للوقوف على ملابسات الحادث وحصر التلفيات.

وكشفت المعاينة أن الحريق نشب داخل مخزن تبلغ مساحته 400 متر مربع بشارع الوالي، ويستخدم لتخزين الأقطان المخصصة لتصنيع المراتب، وتسبب الحريق في التهام أجزاء من المصنع دون وقوع إصابات. 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بفحص تراخيص المصنع للوقوف على ملابسات الحادث. 

 

نشوب حريق بالمنطقة الصناعية في أبو رواش

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بالمنطقة الصناعية في أبو رواش. 

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء محمد عدلي، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، حيث تم الدفع بأربع سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وأوضحت التحريات أن الحريق نشب داخل مخزن تبلغ مساحته 400 متر مربع بشارع الوالي، ويستخدم لتخزين الأقطان المخصصة لتصنيع المراتب. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

محافظة الجيزة: غلق كلي مؤقت للطريق الدائري«القوس الغربي» لمدة 21 يومًا

حريق هائل بمحل تجاري في شارع العشرين بالجيزة

