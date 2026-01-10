التحفظ على كاميرات مراقبة فيلا رجل أعمال شهير في دريم

18 حجم الخط

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي كاميرات المراقبة الموجودة داخل فيلا رجل أعمال شهير بمنطقة دريم، لكشف ملابسات واقعة اتهام حارس عقار بإشعال حريق داخل الفيلا لسرقة بلايستيشن، وفقا للبلاغ المقدم من صاحب الفيلا ضد المتهم.

وتواصل قوات الأمن التحقيق مع المتهم الذي أنكر الواقعة وجار جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق التحقيقات لمعرفة أسباب الجريمة.

المعمل الجنائي يعاين حريقا اندلع في مخزن مراتب بأبو رواش

وعلى جانب آخر، كانت قد أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع في مخزن أقطان مخصصة لتصنيع المراتب بالمنطقة الصناعية بأبورواش، للوقوف على ملابسات الحادث وحصر التلفيات.

وكشفت المعاينة أن الحريق نشب داخل مخزن تبلغ مساحته 400 متر مربع بشارع الوالي، ويستخدم لتخزين الأقطان المخصصة لتصنيع المراتب، وتسبب الحريق في التهام أجزاء من المصنع دون وقوع إصابات.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بفحص تراخيص المصنع للوقوف على ملابسات الحادث.

نشوب حريق بالمنطقة الصناعية في أبو رواش

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بالمنطقة الصناعية في أبو رواش.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء محمد عدلي، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، حيث تم الدفع بأربع سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وأوضحت التحريات أن الحريق نشب داخل مخزن تبلغ مساحته 400 متر مربع بشارع الوالي، ويستخدم لتخزين الأقطان المخصصة لتصنيع المراتب.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.