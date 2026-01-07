غلط في الماسورة، إصابة خمسيني ونجاة شخصين في حريق ببولاق الدكرور

18 حجم الخط

أصيب شخص خمسيني يحمل الجنسية اليمنية، بحروق من الدرجة الأولى، إثر اندلاع حريق داخل شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بينما تم إنقاذ عاملين آخرين كانا معه بذات الشقة فور تمكن الأهالي بمعاونة قوات الحماية المدنية من اقتحام النيران.

وأظهرت التحريات الأولية أنه تبين بالفحص أن المصاب فتح ماسورة الغاز اعتقادًا منه أنها ماسورة مياه، ما أسفر عن إصابته ونجاة 2 آخرين.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد بانفجار غازي داخل شقة بعقار بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وتم تحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

وفى سياق آخر تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة ، من السيطرة على حريق شب داخل كشك بقالة فى دائرة قسم شرطة أوسيم دون إصابات، بعدما انتقلت قوات الأمن عقب ورود بلاغ بالحادث.

وأشارت التحريات الأولية من خلال الفحص أن ماسا كهربائيا بشاحن هاتف محمول هو السبب في اشتعال الحريق وتفهم كافة محتويات الكشك دون إصابات.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة

وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كشك فى اوسيم، وتم الدفع بـ سيارتين إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

