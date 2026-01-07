الأربعاء 07 يناير 2026
محافظات

إخماد حريق محول كهرباء بطنطا دون إصابات أو خسائر بشرية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بمحول كهرباء بعمارة السعادة بطنطا دون إصابا
نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية في السيطرة على حريق اندلع داخل محول كهرباء بعمارة السعادة بمنطقة دوران هارون الرشيد بمدينة طنطا دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويسعد الأطفال بهدايا الرئيس

محافظ الغربية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس بطنطا


وكانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بمحول كهرباء داخل إحدى العقارات في مدينة طنطا.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالغربية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ حيث تمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي أجزاء العقار والمباني المجاورة.
 

وتم فصل التيار الكهربائي عن المحول كإجراء احترازي وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبيان أسباب الحريق مع تأمين موقع الواقعة.

 

السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

وشهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

 

وأسفرت جهود الحماية المدنية بـ زفتى والسنطة برئاسة المقدم مدحت عبد الجواد عن السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبريد المكان ومنع تجدد الاشتعال.

