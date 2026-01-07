النيابة تصرح بدفن جثتي ضحايا حادث انقلاب تريلا بمنطقة شق الثعبان

الأربعاء 07 يناير 2026
قررت النيابة العامة بالقاهرة التصريح بدفن جثتي المتوفيين في حادث انقلاب تريلا بمنطقة شق الثعبان بالمعادي، بعد الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث، وندب مهندس فني لفحص التريلا وبيان أسباب الانقلاب، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين الثلاثة.

وعاينت الجهات المختصة موقع حادث اصطدام سيارة تريلا بـ6 سيارات ملاكي بمنطقة شق الثعبان في المعادي، والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين، إلى جانب تهشم جميع السيارات وتحطم سور ومبنى تابعين لأحد مصانع الرخام.

وكشفت المعاينة أن السيارة التريلا المحملة بالرخام، وتحمل أرقام المقطورة (ه ل ج – 7345) والجرار (ه د أ – 7263)، انقلبت أثناء سيرها أمام امتداد الأمل بشق الثعبان، واصطدمت بسور خاص بمصنع رخام وجرانيت، ما أدى إلى سقوط السور على غرفة الأمن وغرفة الكهرباء الخاصة بالمصنع.

وأضافت المعاينة أن التريلا واصلت اصطدامها بـ 6 سيارات أخرى، وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات بالسيارات ووقوع ضحايا ومصابين.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب تريلا واصطدامها بعدد من السيارات بمنطقة شق الثعبان في المعادي، وعلى الفور، وبناءً على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإنقاذ إلى موقع الحادث.

وبذلت القوات جهودًا مكثفة لرفع حطام الحادث واستخراج الضحايا، حيث تم انتشال جثتي المتوفيين، ونقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

