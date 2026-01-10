الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الأخدود وأهلي جدة في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الأخدود أمام أهلي جدة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الـ14 من الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين”.

شهد الشوط الأول في أغلبه سيطرة واستحواذ لصالح فريق الأهلي، وأتيحت له العديد من الفرص، ولكن الكثافة الدفاعية للاعبي الأخدود، وتضييق المساحات أمام لاعبي المنافس، حرمتهم من ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف، فيما اعتمد فريق الأخدود على الهجمات المرتدة، التي شكلت بعض الخطورة على مرمى الأهلي رغم قلتها.

تشكيل أهلي جدة أمام الأخدود

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة التشكيل الرسمي مضيفه الأخدود، الدوري السعودي للمحترفين.



جاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

الدفاع: زكريا هوساوي – روجير إيبانيز – ميريح ديميرال – محمد سليمان بكر

الوسط: زياد الجهني – إنزو ميلوت – ماتيوس غونسالفيس

الهجوم: جالينو – فراس البريكان – إيفان توني

فريق الأخدود، فيتو

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

دخل الأهلي مباراته أمام الأخدود وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة، بعدما حقق فوزًا مثيرًا في الجولة الماضية على النصر بنتيجة 3-2، ويسعى لمواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

في المقابل، يعاني فريق الأخدود في قاع الترتيب، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه لتحسين وضعه في المسابقة.

تاريخ مواجهات أهلي جدة أمام الأخدود

الإحصاءات إلى توازن تاريخي بين الفريقين، حيث التقيا في 4 مباريات سابقة، فاز كل فريق بمباراة واحدة، بينما انتهت مباراتان بالتعادل. وعلى مستوى الأهداف، يتفوق الأخدود بفارق هدف واحد، بعدما سجل 6 أهداف مقابل 5 أهداف للأهلي، ما يمنح مواجهة الليلة طابعًا تنافسيًا خاصًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.