الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

يايسله: أهلي جدة يرفض تجديد عقدي

يايسله، فيتو
يايسله، فيتو

فجر الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق أهلي جدة، مفاجأة من العيار الثقيل، حول رفض إدارة ناديه تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية تشير إلى أن الأهلي يفاوض يايسله حول العقد الجديد، في الوقت الذي أكد فيه المدرب الألماني رغبته بالبقاء.

أهلي جدة يرفض تجديد عقد يايسله

وقال يايسله في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الخلود: "الإدارة قررت عدم تجديد عقدي، ولم يكن هناك مفاوضات حول الراتب الذي سأحصل عليه كما تردد".

وأضاف: "لقد صرحت كثيرا حول رغبتي في البقاء مع الأهلي، ولكن رغبة النادي تذهب إلى عدم تجديد الثقة".

وأعرب يايسله عن فخره وحبه الشديد للنادي، قائلا "أحترم المشجعين وأحبهم، وكنت سعيدا بفترتي مع النادي، وأتمنى الأفضل للجميع في الفترة القادمة".

وأتم "أعتقد أنني منحت الجماهير كل ما لدي خلال الفترة الماضية، وحققنا إنجازا كبيرا (التتويج الآسيوي)، رغم الفترة الصعبة التي عشناها".

وكان الأهلي قد حقق فوزا كبيرا على الخلود، مساء السبت، بنتيجة (4-1) ضمن الجولة 32 من دوري روشن.

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