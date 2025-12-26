الفتح يفوز علي أهلي جدة بثنائية في الدوري السعودي

18 حجم الخط

فاز فريق الفتح علي نظيره أهلي جدة بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم أهلي جدة في الدقيقة 22 عن طريق لاعبه اتانجانا، بينما نجح فارجاس في تسجيل هدفي فريق الفتح في الدقيقة 43 و47.

تشكيل أهلي جدة أمام الفتح

وكان الألماني يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، أعلن عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الفتح السعودي لمباراة اليوم أمام أهلي جدة كالتالي:

وبتلك النتيجة يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يأتي الفتح في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

ويسعي النادي الأهلي السعودي هذا الموسم للحفاظ على نجومه وأعمدته الأساسية، بعد أن أعلن مؤخرًا تجديد عقد مدافعه التركي ميريح ديميرال لمدة 3 مواسم، ليبقى مع الفريق حتى عام 2029 بحثا عن تحقيق مزيد من البطولات

