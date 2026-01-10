أخبار الفن اليوم: تفاصيل الحالة الصحية لهاني شاكر.. وزير الثقافة يفتتح معرض فاروق حسنى.. وفيروز تنهار في البكاء أثناء وداع نجلها

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأحداث ومنها..



كشفت الفنانة نادية مصطفى في تصريحات لفيتو عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، حيث أكدت أنه أجرى عملية جراحية في العمود الفقري منذ أيام قليلة، ووصفت العملية بالبسيطة.





وصل منذ قليل وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والمخرج المسرحي خالد جلال عضو مجلس الشورى، وعمرو موسى، وجمال مبارك، سامح شكرى والدكتور أحمد نظيف، والكاتب خالد منتصر لافتتاح متحف الفنان فاروق حسني وزير الثقافة والآثار سابقا، ومحمد سلماوى والدكتور أشرف رضا، وسليمان جودة، ومنير فخرى عبد النور، وحمدى سطوحى رئيس صندوق التنمية الثقافية، ووليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

وصل منذ قليل رجل الأعمال نجيب ساويرس لحضور حفل افتتاح متحف الفنان فاروق حسني وزير الثقافة والآثار سابقا.

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على اصطحاب زوجتهk للمشاركة في حفل افتتاح متحف الفنان فاروق حسني بالزمالك.



افتتحت منذ قليل فعاليات مهرجان المسرح العربي بدورته السادسة عشرة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، والذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح.

في مشهد حبس أنفاس الحاضرين وهز قلوب المحبين، غلبت دموع الفنانة فيروز "جارة القمر" كبرياء صمتها المعهود، حيث لم تتمكن فيروز من تمالك نفسها أو السيطرة على مشاعرها أثناء مراسم تشييع جثمان نجلها الراحل "هلي الرحباني"، التي أقيمت اليوم في كنيسة رقاد السيدة بالمحيدثة.





يواصل منصور هندي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة العمل، رحلة علاجه داخل أحد المستشفيات الكبرى، وذلك بعد مرور نحو أسبوعين على تعرضه لحادث سير مروع أدى إلى إصابته بعدة إصابات استلزمت نقله الفوري لتلقي الرعاية الطبية.





أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، قرارًا بتجديد الثقة في الفنان محمد رياض رئيسًا للدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، لتكون الدورة الرابعة من عمر المهرجان تحت رئاسته.







رحب المهندس نجيب ساويرس، عضو مجلس أمناء متحففاروق حسني، بالضيوف في حفل افتتاح متحفه، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والفنانين ورجال الأعمال.





