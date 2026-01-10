بعد أسبوعين من حادث السير، آخر تطورات الحالة الصحية لـ منصور هندي

18 حجم الخط

يواصل منصور هندي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة العمل، رحلة علاجه داخل أحد المستشفيات الكبرى، وذلك بعد مرور نحو أسبوعين على تعرضه لحادث سير مروع أدى إلى إصابته بعدة إصابات استلزمت نقله الفوري لتلقي الرعاية الطبية.

تفاصيل الحالة الصحية

في هذا السياق، أفادت مصادر مقربة من "هندي" بأن حالته الصحية شهدت استقرارًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بدأ في الاستجابة للبروتوكول العلاجي الذي وضعه الفريق الطبي المشرف على حالته.

وكان منصور هندي قد خضع لعدة فحوصات طبية دقيقة فور دخوله المستشفى قبل أسبوعين، للاطمئنان على استقرار مؤشراته الحيوية بعد التصادم.

دعم نقابي وزيارة "كامل"

وفي لفتة إنسانية تعكس روح التكاتف داخل نقابة المهن الموسيقية، قام الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بزيارة "هندي" في المستشفى منذ أيام قليلة، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، للاطمئنان على وضعه الصحي وتقديم الدعم النفسي له.

وخلال الزيارة، شدد الفنان مصطفى كامل على أن النقابة تتابع لحظة بلحظة كافة تفاصيل الحالة الصحية لرئيس لجنة العمل، مؤكدًا أن النقابة لن تتوانى عن تقديم كل سبل الدعم لزميلهم حتى يتجاوز هذه المحنة ويعود لممارسة مهامه النقابية والفنية في أقرب وقت.

قلق في الوسط الموسيقي

وقد سادت حالة من القلق بين أعضاء الجمعية العمومية للموسيقيين ومحبي منصور هندي منذ وقوع الحادث، حيث تداول عدد كبير من الموسيقيين رسائل الدعم والدعاء له عبر منصات التواصل الاجتماعي، متمنين له الشفاء العاجل والعودة السريعة لأسرته وعمله.

ومن المقرر أن يغادر هندي المستشفى فور سماح الفريق الطبي له بذلك، لاستكمال فترة النقاهة في منزله تحت إشراف طبي دوري.

