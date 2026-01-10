نجيب ساويرس: مصر لم تشهد وزير ثقافة مثل فاروق حسني

18 حجم الخط

رحب المهندس نجيب ساويرس، عضو مجلس أمناء متحففاروق حسني، بالضيوف في حفل افتتاح متحفه، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والفنانين ورجال الأعمال.

وقال المهندس نجيب ساويرس إن مصر لم تشهد وزير ثقافة مثل فاروق حسني، مؤكدا اعتزازه بصداقته، وعلاقتهما التي تنعم بالود والعرفان.

وأوضح أن الفنان فاروق حسني جمع كل مدخراته ووضعها هنا في مؤسسته، ومتحفه الذي نحتفل بافتتاحه اليوم. متقدما بالشكر لكل الضيوف والوزراء الذين حضروا حفل الافتتاح سواء من القاهرة أو من دول العالم المختلفة

ومن بين الحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، ومحمد سلماوى والدكتور أشرف رضا، وسليمان جودة، ومنير فخرى عبد النور، وحمدى سطوحى رئيس صندوق التنمية الثقافية، ووليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.





متحف فاروق حسني بالزمالك

يأتي افتتاح متحف الفنان فاروق حسني تتويجا لمسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود، قدم خلالها فاروق حسني تجربته التشكيلية التي تفاعلت مع مفردات الثقافة المصرية والعالمية وكونت عبر سنوات من العمل والإلهام بصمة بصرية لا تخطئها العين.

ويضم المتحف مختارات دقيقة من أعمال الفنان فاروق حسني التي تمثل تحولاته الجمالية ومراحله الإبداعية المختلفة، إلى جانب أعماله التي عرضت من قبل في المعارض والمتاحف الدولية والإقليمية، لتمنح الزائر قراءة بصرية متكاملة لمسار فني اتسم بالبحث الدائم والتجريب والسعى وراء المعنى والروح والإلهام.

مقتنيات متحف فاروق حسني

ويضم متحف الفنان فاروق حسني مختارات من أعماله التي تجسد مراحله الإبداعية في الفن التشكيلي، بالإضافة إلى أنه يحتضن مجموعة من روائع من أعمال كبار الفنانين في العالم ومصر، والتي تعد من مقتنياته الشخصية.

كما يضم أعمالا لأسماء بارزة مثل: أنطوني تابيس، شاردان، جورج دي كيركو، ألكساندركابنيل، بوسان، محمود مختار، جورج صباغ، محمود سعيد، حامد ندا، سمير رافع، آدم حنين، سيف وأدهم وانلي، ومنير كنعان، راغب عياد، وعصام درويش.

