صدمة منتج فيلم الملحد لهذا السبب

أصابت الإيرادات المتدنية لفيلم "الملحد" المنتج أحمد السبكي بصدمة بالغة؛ ما دفعه إلى التصريح بإعلان ندمه على إنتاج الفيلم، وعدم التصدي لهذه النوعية من الأفلام مرة أخرى، والعودة إلى إنتاج الأفلام الخفيفة.

ولم يحقق فيلم الملحد المثير للجدل الإيرادات المتوقعة؛ إذ لم تتجاوز إيراداته منذ عرضه حاجز السبعة ملايين جنيه.

وفي وقت سابق صدر حكم قضائي بعدم عرض فيلم الملحد؛ لاحتوائه على تفسيرات غير صحيحة للإسلام، قبل أن يتم الطعن على الحكم واستصدار قرار بعرض الفيلم.

ويعاني الفيلم منذ عرضه من إحجام جماهيري بالغ رغم حالة الحشد التي رافقت العرض الخاص له.

وفي وقت سابق أعرب حسين فهمي عن إعجابه بقصة فيلم "الملحد"، مؤكدًا أنه لم يشعر بالقلق عند استلام السيناريو، بل تحمّس كثيرًا للعمل فيه لما يحمله من محتوى يثير الفكر والنقاش.

وقال فهمي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة النهار: "هذه طبيعة السينما في الأساس، أن يكون هناك فيلم يخضع للنقاش بعد مشاهدته، فهذا هو دور السينما"، مضيفًا أنه مؤمن بأن المشاهد لابد أن يشغّل عقله وفكره، وأن الأعمال الفنية القادرة على إثارة الحوار والتحليل هي التي تصنع فرقًا في الساحة السينمائية.

أحداث الفيلم تدور حول "يحيى" الذي يواجه أفكار والده المتشدد دينيًا، ويفاجأ باتخاذ الأخير قرارًا بتزويج ابنته القاصر،فيقرر مواجهته بأفكاره وأخطائه، وفى النهاية يخبره بأنه يعلن الإلحاد، ويبدأ صراع بينهما، وتتوالى الأحداث.

فيلم الملحد بطولة أحمد حاتم وشيرين رضا ومحمود حميدة وحسين فهمى ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

