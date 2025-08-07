الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أفضل عرض بالقومي للمسرح، 5 معلومات عن "جسم وأسنان وشعر مستعار" (صور)

عرض جسم وأسنان وشعر
عرض جسم وأسنان وشعر مستعار، فيتو

حصد العرض المسرحي “جسم وأسنان وشعر مستعار” على جائزة أفضل عرض مركز أول بالدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، والتي اختتمت فعالياتها مساء أمس الأربعاء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. 

معلومات عرض جسم وأسنان وشعر مستعار 

ونرصد أبرز 8 معلومات عن عرض “جسم وأسنان وشعر مستعار” الحائز على جائزة أفضل عرض كالتالي: 

1- العرض ينتمي لفرق المسرح المستقل، من تأليف وسينوغرافيا وإخراج الفنان مازن الغرباوي. 

2- يعتمد على نصوص شعرية مستلهمة من أشعار أمل دنقل إلى جانب مختارات كتبها الغرباوي، في تجربة بصرية وموسيقية وشعرية مكثفة.

3- تعالج التجربة مفاهيم الجسد، الزيف، الهوية، الجمال، وتُطرح ضمن قالب مسرحي جريء يتحدى القوالب التقليدية ويجدد لغة المسرح الجسدي المعاصر.

4- العرض بطولة: نغم صالح سعد، نهال فهمي،عزة حسن، علياء هاشم ومحمود عز الدين (زاكو)، الذي يقدّم أيضًا الأداء الغنائي والتأليف الموسيقي.

5- المسرحية دراماتورج عز الدين حافظ، تأليف موسيقي وغناء محمود شعراوي، محمود عز الدين (زاكو)، ترجمة روان يوسف، عز الدين حافظ، تصميم أزياء: أروى قدورة، تنفيذ أزياء وماكياج: شيماء كابر، تصحيح لغة: محمد الخيام، 3D Mapping، رضا صلاح، إضاءة، أحمد أمين، تصميم بوسترات وبامفلت علي عبد الرحمن، سوشيال ميديا عصام الدين أشرف، مونتاج فيديو: أحمد فرحات، إبراهيم عرابي، نغم عادل، تصوير فوتوغرافي وفيديو، أحمد فرحات، إسلام فايد، إبراهيم عرابي، توزيع موسيقي ومكس وماستر أمجد سعودي، سالم فهمي، هيئة إخراج شيماء كابر، أنس سليمان، أدهم صفوت، ملك مازن مخرجان منفذان نور السيد وندى عزيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عرض جسم وأسنان وشعر مستعار الأوبرا القومي للمسرح المهرجان القومي للمسرح جسم وأسنان وشعر مستعار الفنان محمد رياض

الأكثر قراءة

أخبار مصر: جريمة أسرية بشعة في الغربية بسبب الإيدز، مصرع رئيس مباحث الشهداء، البلوجر "أم خالد" تثير الجدل بعد خبر ضبطها

الأطباء يحذرون من هذه العلامات، لحظة إصابة وزير صربي بسكتة دماغية على الهواء (فيديو)

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

إجراءات زيادة الأجرة الشهرية في قانون الإيجار القديم

صباح هادئ في أسعار الذهب اليوم الخميس، وهذا العيار يسجل 3910 جنيها

انخفاض جديد في البيضاء والبلدي يحافظ على ارتفاعه، سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس

انهيار جزئي لعقار بعين شمس وسيارات الإطفاء والإسعاف تهرع إلى المكان

بسبب علبة سجائر، نهاية صادمة لحياة شاب على يد صديقه في سفاجا

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البلح الأصفر بالمنام، انتظر ترقية في العمل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads