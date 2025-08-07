أفضل عرض بالقومي للمسرح، 5 معلومات عن "جسم وأسنان وشعر مستعار" (صور)

حصد العرض المسرحي “جسم وأسنان وشعر مستعار” على جائزة أفضل عرض مركز أول بالدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، والتي اختتمت فعالياتها مساء أمس الأربعاء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

معلومات عرض جسم وأسنان وشعر مستعار

ونرصد أبرز 8 معلومات عن عرض “جسم وأسنان وشعر مستعار” الحائز على جائزة أفضل عرض كالتالي:

1- العرض ينتمي لفرق المسرح المستقل، من تأليف وسينوغرافيا وإخراج الفنان مازن الغرباوي.

2- يعتمد على نصوص شعرية مستلهمة من أشعار أمل دنقل إلى جانب مختارات كتبها الغرباوي، في تجربة بصرية وموسيقية وشعرية مكثفة.

3- تعالج التجربة مفاهيم الجسد، الزيف، الهوية، الجمال، وتُطرح ضمن قالب مسرحي جريء يتحدى القوالب التقليدية ويجدد لغة المسرح الجسدي المعاصر.

4- العرض بطولة: نغم صالح سعد، نهال فهمي،عزة حسن، علياء هاشم ومحمود عز الدين (زاكو)، الذي يقدّم أيضًا الأداء الغنائي والتأليف الموسيقي.

5- المسرحية دراماتورج عز الدين حافظ، تأليف موسيقي وغناء محمود شعراوي، محمود عز الدين (زاكو)، ترجمة روان يوسف، عز الدين حافظ، تصميم أزياء: أروى قدورة، تنفيذ أزياء وماكياج: شيماء كابر، تصحيح لغة: محمد الخيام، 3D Mapping، رضا صلاح، إضاءة، أحمد أمين، تصميم بوسترات وبامفلت علي عبد الرحمن، سوشيال ميديا عصام الدين أشرف، مونتاج فيديو: أحمد فرحات، إبراهيم عرابي، نغم عادل، تصوير فوتوغرافي وفيديو، أحمد فرحات، إسلام فايد، إبراهيم عرابي، توزيع موسيقي ومكس وماستر أمجد سعودي، سالم فهمي، هيئة إخراج شيماء كابر، أنس سليمان، أدهم صفوت، ملك مازن مخرجان منفذان نور السيد وندى عزيز.

