السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فيروز تنهار في البكاء أثناء وداع نجلها "هلي"

فيروز
فيروز
في مشهد حبس أنفاس الحاضرين وهز قلوب المحبين، غلبت دموع الفنانة فيروز "جارة القمر" كبرياء صمتها المعهود، حيث لم تتمكن فيروز من تمالك نفسها أو السيطرة على مشاعرها أثناء مراسم تشييع جثمان نجلها الراحل "هلي الرحباني"، التي أقيمت اليوم في كنيسة رقاد السيدة بالمحيدثة.

دموع الأسطورة

ورغم ما عرف عن الفنانة الكبيرة من قوة وصلابة ووقار في أصعب المواقف، إلا أن لحظة الوداع الأخير لابنها كانت أقوى من أي ثبات. 

وظهرت فيروز في حالة تأثر شديد، وهي تذرف الدموع أمام جثمان نجلها، في لقطة إنسانية نادرة تعكس حجم الألم والفقد الذي تعيشه الأم التي كافحت لعقود من أجل رعاية ابنها بعيدًا عن الأضواء.

مراسم الجنازة

وشهدت الجنازة حضورًا مقتصرًا على أفراد العائلة والمقربين جدًا، وسط إجراءات غلب عليها الهدوء والقدسية. 

وقد بدا الإرهاق والحزن الشديد على ملامح السيدة فيروز، التي استندت إلى مرافقيها في بعض اللحظات أثناء الصلاة على الجثمان، بينما كانت نظراتها معلقة بنعش نجلها الذي وُضع عليه إكليل الزهور البيضاء.

رحيل "هلي"

يذكر أن "هلي الرحباني" قد رحل بعد رحلة عمر قضاها في كنف والدته، التي اختصته برعاية فائقة نظرًا لظروفه الصحية الخاصة. 

وكان رحيله بمثابة صدمة للجمهور العربي الذي طالما نظر إلى علاقة فيروز بابنها كنموذج للتضحية والأمومة الخالصة.

التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي الحزن الشديد الأسطورة أفراد العائلة السيدة فيروز

الجريدة الرسمية