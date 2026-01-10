محمد رياض رئيسًا للمهرجان القومي للمسرح للدورة الرابعة على التوالي

18 حجم الخط

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، قرارًا بتجديد الثقة في الفنان محمد رياض رئيسًا للدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، لتكون الدورة الرابعة من عمر المهرجان تحت رئاسته.

الفنان محمد رياض

يُعد الفنان محمد رياض؛ من الرموز البارزة في المشهد الفني المصري، وقد تولى رئاسة الثلاث دورات السابقة من عمر المهرجان القومي للمسرح المصري وهي الدورات “الثامنة عشرة، السابعة عشرة؛ والسادسة عشرة” من المهرجان وحقق خلالها مردودًا إيجابيًا حظي بتقدير من الوسط الثقافي.

الفنان محمد رياض، فيتو

المهرجان القومي للمسرح المصري

وكانت الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري أقيمت في صيف العام الماضي 2025، برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

وشهدت الدورة وقتها مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

وتنوعت المسرحيات المشاركة ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

وحصد في الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري العرض المسرحي “جسم وأسنان وشعر مستعار” جائزة أفضل عرض فيما حل عرض “كارمن” في المركز الثاني، وأقيم حفل الختام وقتها على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

