تأجيل محاكمة 17 متهمًا في "خلية العجوزة الثانية" لـ 25 فبراير

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، حجز محاكمة 17 متهمًا في قضية "خلية العجوزة الثانية" للحكم بجلسة 25 فبراير المقبل.

أمر إحالة المتهمين



قامت النيابة العامة في القضية رقم 12989 لسنة 2023 جنايات العجوزة، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد توجيه عدة اتهامات شملت:

المتهم الأول: تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والوحدة الوطنية، وذلك عبر عضويته بمكتب إدارة الإخوان بالخارج والدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة.

وكشف أمر الأحالة، بإن المتهمون الثالث حتى الخامس عشر: انضموا إلى الجماعة الإرهابية، والمتهم السادس عشر: شارك في أنشطة الجماعة وارتكب جريمة تمويل أعضاء بها مع علمه بأغراضها.

أما المتهمون الثاني حتى الخامس فقد ارتكبوا أعمالًا إرهابية بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.

كما تضمنت الاتهامات:المتهمون الخامس والسابع والعاشر والحادي عشر والسادس عشر: ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب.

أما المتهمون الثاني والخامس والخامس عشر: اشتركوا بالاتفاق والمساعدة في تزوير شهادتين جامعيتين منسوبتين لكلية الهندسة، جامعة القاهرة، وارتكبوا جرائم رشوة وتسهيلها لموظفين عموميين.

أما المتهمون السادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر: حازوا منشورات تحريضية للجماعة الإرهابية.

