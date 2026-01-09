سيمينيو أول صفقات مانشستر سيتي الشتوية (فيديو)

18 حجم الخط

أتم مانشستر سيتي صفقة التعاقد مع أنطوان سيمينيو مهاجم بورنموث بشكل رسمي وبات المهاجم الغاني أول صفقات مانشستر سيتي في الانتقالات الشتوية.

وأعلن العملاق السماوي تعاقده مع سيمينيو بشكل رسمي لمدة 5 سنوات ونصف، ليمتد تعاقده حتى عام 2031.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن الصفقة تبلغ قيمتها 62.5 مليون جنيه إسترليني + 1.5 مليون إضافات، مع حصول بورنموث على 10% من أرباح أي بيع مستقبلي وبذلك لن يدفع سيتي قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 65 مليون جنيه إسترليني.

Ready to be part of this journey 🩵 pic.twitter.com/HqdWaalk66 — Manchester City (@ManCity) January 9, 2026

المهاجم الغاني البالغ من العمر 26 عامًا سينضم إلى النادي الإنجليزي بعقد لمدة 5 سنوات ونصف.

وكان ليفربول وتشيلسي ثنائى الدوري الإنجليزي يرغبان في ضم سيمينيو في يناير المقبل.

سيمينيو سجل 9 أهداف في 17 مباراة بالدوري هذا الموسم، كان آخرهم هدف الفوز أمام توتنهام مساء الأربعاء.

ولعب سيمينيو 107 مباريات مع بورنموث منذ انضمامه إلى الفريق من بريستول في يناير 2023

الدوري الإنجليزي، من ناحية اخرى سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام نظيره برايتون، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2025-2026.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

ضم تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز كلا من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - عبد القادر خوسانوف - ماكس ألاين - ناثان آكي.

خط الوسط: نيكو - برناردو سيلفا - تيجاني ريندرز.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو - فيل فودين.

