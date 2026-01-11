عبد العزيز محمود، بمبوطي بورسعيد الذي أصبح أيقونة الأغنية الشعبية بسبب "ساقه"

18 حجم الخط

الفنان عبد العزيز محمود ، مطرب مصري، لقب بمطرب الميلامين ومطرب الأفراح، يقدم أغانيه على موسيقى راقصة، ومن هنا عرف بمطرب الأفراح بل كان أيقونة الأفراح، شارك في العديد من الأفلام مغنيا وملحنا وممثلا، له حضور كبير على المسرح، خلف وراءه أكثر من ألفي لحن ما بين أغان وأوبريتات وتترات مسلسلات وإعلانات، من أشهر أغانيه يا نجف بنور يا سيدي العرسان، رحل عام 1991.

في مثل هذا اليوم 11 يناير 1914 ولد الفنان عبد العزيز محمود بقرية الخناجرة محافظة سوهاج لأسرة ميسورة الحال، أحب في صباه صوت الربابة والناي ومواويل الأفراح وصوت المسحراتي، لم يكمل تعليمه، وعندما رحل والده انتقل مع والدته إلى بورسعيد، حيث عمل فى الميناء بإحدى الشركات الأجنبية للشحن والتفريغ "شل" وكان يغني أثناء العمل واشتهر بين زملائه بحلاوة صوته، إلا أنه أصيب بكسر في إحدى ساقيه أثناء العمل فاستغنت عنه الشركة، فاحترف غناء البمبوطية حيث كان معروفا بين زملائه بخفة الدم والصوت الجميل، وتفرغ بعدها للغناء في الموالد والأفراح خلف الراقصات.

قدمه مدحت عاصم إلى الإذاعة

وأثناء غناء الفنان عبد العزيز محمود في أحد الأفراح سمعه الموسيقار مدحت عاصم رئيس لجنة الموسيقى بالإذاعة وهو يغني فأعجب بصوته وساعده في التقدم إلى الإذاعة، وبعد نجاحه أمام لجنة الاستماع بالإذاعة اعتمد مطربا بالإذاعة فغنى أول لحن عام 1937، كما غنى من ألحانه أغلب أشكال الغناء الشعبي والعاطفي والوطني، وغنى من ألحان ملحنين آخرين مثل رياض السنباطي الذي لحن له “هوه اليتيم يا زمان مالوش مكان”.

عبد العزيز محمود



وفى مرحلة تالية، اعتمد الفنان عبد العزيز محمود على ألحانه في تقديم أعماله فغنى له شفيق جلال "باقي دقيقة"، وغنت شادية "متهونش عليا"، وغنت هدى سلطان "خلاص يا دنيا حاتبقى حلوة ويا الحبايب، إن فات عليك الهوى، يا تاكسى الغرام يا مقرب البعيد، مكاحل مكاحل، حسن يا حسن وغيرها، كما كان له أربعة أغان فرانكو آراب منها لوليتا الشهيرة.

عريس الهنا كان البداية

التقطه المخرج السيد زيادة وقدمه إلى السينما للغناء بفيلم "عريس الهنا"عام 1944 واستمر في هذا في عدد من الأفلام إلى أن غنى في فيلم "قلبى دليلي" مع ليلى مراد وأنور وجدي بأغنية "يا نجف بنور يا سيدي العرسان" فكانت الانطلاقة والشهرة وأصبح من أهم المطربين المطلوبين في الأفراح حتى أنه طلب بالاسم للغناء في فرح أنور السادات على جيهان السادات بناء على طلبها.



بالرغم من أن الفنان عبد العزيز محمود ليس وجها سينمائيا بالمقاييس المعروفة إلا أنه أصبح مشاركا لأكثر من 40 فيلما مغنيا وملحنا وممثلا ولكن في أدوار ثانوية إلا في فيلم واحد هو "منديل الحلو" مع تحية كاريوكا، راوية، توحيدة، امرأة من نار، المنتقم، المقدر والمكتوب، لهاليبو، وهيبة ملكة الغجر، ست البيت، ابن عنتر، هارب من السجن، كلام الناس، خلود، سلطانة الصحراء، البوسطجى، حياة حائرة، المتشردة، يحيا الفن، فوق السحاب.

مع تحية كاريوكا فى منديل الحلو



اتجه الفنان عبد العزيز محمود بعدها إلى تأسيس شركة للإنتاج السينمائي قدم خلالها بطولة أربعة أفلام منها تاكسي الغرام، شباك حبيبي، وآخر أفلامه بياضة عام 1981 إخراج أحمد ثروت وهو الفيلم الذي أنتجته فاتن فريد تلميذة الفنان الراحل.

إعلان الميلامين والنستو



كان للفنان عبد العزيز محمود السبق في تقديم الإعلانات المغناة التي حققت جماهيرية كبيرة مثل إعلان “أنا الميلامين أنا جامد ومتين، وإعلان جبنة نستو، وإعلانات للتوعية منها ست سنية سايبة المية ترخ من الحنفية، إعلان مصر للتأمين وغيرها”.



