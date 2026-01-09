الجمعة 09 يناير 2026
رياضة

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وآرسنال في الجولة الـ21

ليفربول وأرسنال،
ليفربول وأرسنال، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تعادل فريقا آرسنال وليفربول بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وحافظ آرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ49 نقطة من 21 مباراة، فيما يحتل ليفربول المركز الرابع بـ 35 نقطة من 21 مباراة.

تشكيل آرسنال أمام ليفربول 

حارس المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – بييرو هينكابي

الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – لياندرو تروسارد

تشكيل ليفربول أمام أرسنال

حارس المرمى: أليسون

الدفاع: فان دايك- كوناتي- كيركيز- برادلي

الوسط: سوبوسلاي- ماك أليستر- جرافنبيرخ

الهجوم: فيرتز- جاكبو- فريمبونج

ودخل آرسنال قمة ليفربول بمعنويات مرتفعة، ورغبة في تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي وأستون فيلا أقرب المنافسين في الجولة ذاتها.

في المقابل، سعى ليفربول إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الإمارات، للعودة بقوة إلى دائرة المنافسة على اللقب.

ويغيب محمد صلاح عن ليفربول بسبب تواجده رفقة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

وقاد الملك المصري صلاح الفراعنة لبلوغ ربع نهائي الكان ويستعد لمواجهة أفيال كوت ديفوار يوم السبت المقبل.

نتائج مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي 

وست هام يونايتد 1-2 نوتينجهام فورست 

كريستال بالاس 0-0 أستون فيلا 

فولهام 2-1 تشيلسي 

برينتفورد 3-0 سندرلاند 

بورنموث 3-2 توتنهام 

مانشستر سيتي 1-1 برايتون

إيفرتون 1-1 وولفرهامبتون 

بيرنلي 2-2 مانشستر يونايتد 

نيوكاسل يونايتد 4-3 ليدز 

الخميس 8 يناير

آرسنال 0-0 ليفربول

الدوري الانجليزي أرسنال ليفربول ملعب الامارات تشكيل أرسنال تشكيل ليفربول

