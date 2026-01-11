اليوم، ريال مدريد يواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

الأحد 11 يناير 2026
يستضيف ملعب الإنماء اليوم الأحد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، والتي ستكون على صفيح ساخن، نظرا لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز وحصد اللقب الأول في هذا الموسم.

يدخل برشلونة بقيادة هانز فليك المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز العريض على أتلتيك بيلباو في دور نصف النهائي بخماسية مقابل لا شيء، فيما يريد ريال مدريد أن يحقق الفوز الثاني على البارسا بعد الانتصار الذي حققه الميرنجي على كتيبة هانز فليك في الدوري الإسباني، 

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يلتقي الفريق الأول بنادي برشلونة نظيره ريال مدريد في لقاء مرتقب بنهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأحد 11 يناير 2026، حيث تنطلق المواجهة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد 
من المقرر أن يكون تطبيق «ثمانية» هو الناقل لمباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، وفقا لما كشفت عنه شبكة ثمانية، والتي تملك الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة الإسبانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ستشهد متابعة كبيرة من قبل الجماهير.

مشوار برشلونة وريال مدريد
بالنسبة لمشوار برشلونة وريال مدريد للوصول لنهائي السوبر الإسباني، فقد تغلب البارسا بخماسية مقابل هدف في دور نصف النهائي، فيما تخطى الميرنجي أتلتيكو مدريد بثنائية مقابل هدف، لذا يتجدد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي سيشهد متابعة كبيرة من عشاق الكرة العالمية.

 

 

