السيد البدوي يكشف عن خطته للتعامل مع ملف الديون حال فوزه برئاسة الوفد

كشف الدكتور السيد البدوي شحاتة المرشح فى انتخابات رئاسة حزب الوفد عن خطته للتعامل مع ملف ديون الوفد حال فوزه في الانتخابات.

وأضاف البدوى لـ"فيتو": أجيد التعامل مع مثل هذه الأمور، وكأي شخص يمتلك القدرة على إدارة هذه الملفات يمكنه التعاطي مع هذا الأمر، لكن من المؤكد أن هذه الأعباء لا يتحملها فرد واحد، بل لابد أن يتحملها جميع الوفديين.

واستكمل البدوى، سنواجه هذه الالتزامات المالية معا، وسنتمكن من الوفاء بما يتطلبه حزب الوفد.



انتخابات رئاسة حزب الوفد

وأكدت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أن الجدول الزمني للطعون والتظلمات يشمل يومى السبت والأحد ١٠ و١١ يناير ٢٠٢٦، على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الإثنين ١٢ يناير في تمام العاشرة صباحًا وتجرى الانتخابات في ٣٠ يناير الجاري.



الوفد، وقررت اللجنة وفقًا للعُرف المتبع فى الانتخابات السابقة إرساء مبدأ ترتيب المترشحين في استمارة الانتخاب طبقًا للحروف الأبجدية.

يُذكر أن رئيس الوفد كان أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.



حزب الوفد، وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًّا من النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلى حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شئون العضوية.

