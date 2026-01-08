أخبار الرياضة اليوم: كواليس غضب توروب من إدارة الأهلي.. تغيير ملعب مباراة الزمالك أمام زد.. حقيقة إصابة محمد الشناوي وعدم مشاركته أمام كوت ديفوار

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره زد في الجولة المقبلة ببطولة كأس عاصمة مصر، في تمام الساعة الخامسة مساء الأحد المقبل على استاد السلام، بدلًا من إقامتها على استاد المقاولون العرب.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة نارية أمام نظيره كوت ديفوار، في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

أرسل الاتحاد الكيني للتنس ردا رسميا على مشاركة اللاعبة المصرية هاجر عبد القادر في بطولة نيروبي الدولية، وذلك عقب مخاطبة الاتحاد المصري للتنس لمعرفة أسباب مشاركتها في البطولة.

توج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي، بعد الفوز على مارسيليا بركلات الترجيح (4-1)، بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2، باللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت مباراة في نهائي.

الدوري السعودي، فاز فريق الهلال على نظيره الحزم، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة دوري روشن السعودي.

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق، اشتكى من آلام في الحوض ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حالة الغضب التي انتابت الدنماركي ييس توروب مدرب الفريق بسبب تأخر حسم صفقات الشتاء، مؤكدا أن المدرب نقل لمساعديه اندهاشه من تأخر حسم بعض الصفقات التي طلب التعاقد معها.

تدخل البنك المركزي النيجيري بشكل عاجل لإنهاء أزمة "المكافآت" التي عصفت بمعسكر المنتخب النيجيري، وأدت إلى تهديد اللاعبين بالامتناع عن السفر لمواجهة المنتخب الجزائري، في قمة مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، للإصابة في مران أمس، وبالتالي هناك شكوك حول مشاركته أمام كوت ديفوار.

كلف معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، الجهاز الطبي بإعداد تقرير طبي مفصل عن حالة المصابين بالفريق، من أجل الوقوف على آخر تطورات إصاباتهم وتحديد مواعيد عودتهم للمشاركة في المباريات.

