جوارديولا عن فوز السيتي على سندرلاند: قدمنا أفضل مباراة بالموسم الحالي

علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على فوز فريقه على سندرلاند بثلاثية دون رد على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وأكد جوارديولا في تصريحات صحفية أن مانشستر سيتي قدم أفضل مبارياته هذا الموسم، قائلا: “بالطبع من الأفضل أن نكون أقرب إلى قمة الدوري بدلًا من أن نكون أبعد عنها، من تجربتي الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز يعتمد على الثبات، الثبات ينبع من طريقة لعبك ومدى تطورك، سواءً كنت متأخرًا بفارق 2-1 أو متقدمًا بفارق 4-1”.

وتابع: "بدأ الأمر من وولفرهامبتون، كان الشوط الأول جيدًا جدًا، لكننا عانينا في الشوط الثاني، قدمنا ​​أداءً جيدًا ضد فولهام في الشوط الأول، وتراجعنا في الثاني، تحدثنا عن ذلك وعن أسبابه، والأمر لا يتعلق بتحركات محددة دفاعيًا أو هجوميًا، واليوم لعبنا 90 دقيقة ضد فريق أظهر أداءً جيدًا حتى الآن ضد فرق قوية".

وواصل: “كان لدينا شعور بأن أرسنال سيفقد بعض النقاط وإذا كنت تريد أن تكون هناك فيجب عليك الفوز بالمباريات وهذا يأتي من الطريقة التي تؤدي بها، وليس مجرد يوم محظوظ أو عمل محظوظ”.

واختتم تصريحاته قائلا: "أريد أن أرى الفريق يتطور، في أدوار خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا أو كأس الاتحاد الإنجليزي، إذا لعبت مباراة سيئة واحدة، انتهى كل شيء، لكن في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر طويل والأداء هو الذي يحدد ما إذا كنت ستكون هناك أم لا".

مان سيتي يفوز على سندرلاند ويقلص الفارق لنقطتين مع آرسنال

وفاز فريق مانشستر سيتي على نظيره سندرلاند بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

جاءت ثلاثية السيتي عن طريق دياز وجفار ديول وفودين في الدقائق 31 و35 و65.

تشكيل مانشستر سيتي أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

وتواجد النجم المصري عمر مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي في مباراة اليوم أمام سندرلاند قبل أن يشارك في الدقيقة 69.

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيز، دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، بيرناندو سيلفا، ريان شرقي.

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، هالاند.

مانشستر سيتي وسندرلاند

بهذه النتيجة يحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، في حين أن سندرلاند لديه 23 نقطة في المركز السابع.

