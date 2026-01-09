الجمعة 09 يناير 2026
ليفربول يفرمل أرسنال ويهادي السيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 21

ليفربول وارسنال،فيتو
ترتيب الدوري الإنجليزي، اشتعلت المنافسة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما انتهت منافسات الجولة 21 مساء الخميس.

وأوقف ليفربول  سلسلة الانتصارات المتتالية لفريق آرسنال بعد التعادل السلبي بينهما في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي مساء الخميس على ملعب الإمارات.
 

وبهذا التعادل أصبح رصيد آرسنال 49 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط أمام مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

بينما ارتفع رصيد ليفربول إلى 35 نقطة، يحتل بها المرتبة الرابعة في جدول ترتيب البريميرليج.

وتعادل آرسنال هدية ليفربول لـ مانشستر سيتي، بعدما تعثر الفريق السماوي في 3 مباريات على التوالي بالتعادل مع سندرلاند وتشيلسي وبرايتون.

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026
آرسنال: 49 نقطة
مانشستر سيتي: 43 نقطة
أستون فيلا: 43 نقطة
ليفربول: 35 نقطة
برينتفورد: 33 نقطة
نيوكاسل يونايتد: 32 نقطة

الجريدة الرسمية