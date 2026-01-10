مصدر يكشف سبب تعطل صفقة حمزة عبد الكريم وعدم انضمامه لبرشلونة

18 حجم الخط

قال مصدر داخل الأهلي إن السبب وراء تعطل انتقال حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي، إلى صفوف برشلونة حتى الآن، يعود إلى رفض وكيل اللاعب فكرة تمديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأوضح أن الأهلي كان قد توصل لاتفاق مبدئي مع حمزة عبد الكريم على تمديد عقده، بما يضمن استمرار اللاعب مع الفريق لمدة 3 سنوات، من بينها فترة إعارته المقترحة إلى برشلونة لمدة 6 أشهر، إلا أن وكيل اللاعب أبدى اعتراضه على هذا البند.

وأضاف أن هذا الرفض تسبب في تعطل الصفقة حتى الآن، في ظل تمسك إدارة الأهلي بضرورة تجديد عقد اللاعب قبل إتمام أي خطوة تتعلق بإعارته أو انتقاله.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي ينتظر رد من حمزة عبد الكريم ووكيله بشأن تمديد التعاقد.

صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلي برشلونة

وكان الأهلي وافق في وقت سابق على إعارة حمزة عبد الكريم إلى صفوف برشلونة لمدة 6 أشهر، مع تضمين عقد الإعارة بندا يمنح النادي الكتالوني أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي بنهاية الفترة المحددة.

أرقام حمزة عبد الكريم

وعلى صعيد الأرقام، كشف موقع ترانسفير ماركت أن حمزة عبد الكريم شارك مع الفريق الأول للنادي الأهلي في 6 مباريات بمختلف المسابقات، لم ينجح خلالها في تسجيل أي أهداف أو صناعة أهداف لزملائه.

في المقابل، قدم المهاجم الشاب مستويات لافتة بقميص منتخب مصر للناشئين، حيث شارك في 19 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا، ونجح في صناعة 6 أهداف أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.