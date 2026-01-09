تفاصيل صفقة انتقال عمرو الجزار إلى صفوف الأهلي

الجمعة 09 يناير 2026
 كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل صفقة التعاقد مع عمرو الجزار لاعب نادي البنك الأهلى، خلال الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم خط دفاع الفريق.  

وقال المصدر إن الصفقة ستكلف خزينة النادي الأهلي 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى انتقال أحد اللاعبين من الأهلي لفريق البنك والأقرب هو أحمد رضا لاعب خط الوسط.

واقترب عمرو الجزار، مدافع فريق البنك الأهلي، من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد موافقة ناديه على انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء. 

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

