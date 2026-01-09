الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو غدا في كأس عاصمة مصر (صور)

18 حجم الخط

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة فاركو يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمباراة فاركو

وخاض الفريق مرانه اليوم على ملعب التتش قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت، واشتمل المران على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية في تدريبات الكرة.

وحرص ييس توروب، المدير الفني، على الحديث مع اللاعبين في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة في المحاضرة التي سبقت المران.

هذا ويواصل لاعبو الأهلي عمر كمال وأشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وكريم فؤاد تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهم، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو

وكان ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة فاركو المقرر لها الرابعة عصر غد السبت على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت قائمة الأهلي عودة لاعبي الفريق الأول بالإضافة إلي عدد من لاعبي فريق الشباب، كما شهدت القائمة تواجد حمزة علاء للمرة الأولي مع الأحمر بعد قيده في قائمة الفريق.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حمزة علاء، محمد سيحا، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، أحمد رضا، نيتس جراديشار، محمد شكري، حسين الشحات، أشرف داري، مصطفى العش، طاهر محمد طاهر، محمد زعلوك، محمد عبد الله، حمزة عبد الكريم، إبراهيما كاظم، مهند الشامي، محمد رأفت، إبراهيم عادل، عمر معوض، إبراهيم الأسيوطي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي اليوم مع فاركو في إطار مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولى في بطولة كأس عاصمة مصر «الرابطة»، تبدأ المباراة تمام الرابعة مساء باستاد برج العرب.

وهذا الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

المجموعة الأولى: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، المقاولون العرب، فاركو، طلائع الجيش.

المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلي، الجونة، بتروجيت، مودرن سبورت، وادي دجلة، الإسماعيلي.

المجموعة الثالثة: الزمالك، زد، المصري، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، سموحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.