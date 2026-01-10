كأس عاصمة مصر، وادي دجلة يتقدم على بيراميدز بثنائية في الشوط الأول

18 حجم الخط

تأخر نادي بيراميدز أمام وادي دجلة، بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم السبت على استاد السلام في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وتقدم وادي دجلة بالهدف الأول عن طريق اللاعب أحمد رفعت في الدقيقة 10، ثم أضاف علي حسين الهدف الثاني في الدقيقة 39.

تشكيل بيراميدز أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: مروان ناصر

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد

خط الوسط: يوسف شيكا - عمر عبد العظيم - أدهم نبيل - حسن طارق - حمزة محمد

خط الهجوم: زياد نواوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: زياد برازيلي - أحمد شد - عمر معلول - يوسف علي - عمر طارق - أحمد فكري - خالد حاتم - علي حمودة - كريم هاني.

تشكيل وادي دجلة أمام بيراميدز

قائمة بيراميدز لمباراة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر



حراسة المرمى: زياد برازيلي - مروان ناصر.

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد - أدهم نبيل - أحمد شد - عمر معلول - يوسف شيكا.

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - يوسف علي - عمر طارق - خالد حاتم - حمزة محمد - كريم هاني - علي حمودة - أحمد فكري.

خط الهجوم: زياد نواوي - يحيى لطفي.

جهاز فريق الشباب بنادي بيراميدز

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز إسلام شكري، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب مصطفى أحمد، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

