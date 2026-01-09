الجمعة 09 يناير 2026
الأهلي يخسر أمام الاتحاد في دوري سوبر السلة رجال

رجال سلة الأهلي يخسر
رجال سلة الأهلي يخسر أمام الاتحاد في دوري السوبر
خسر الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري بنتيجة81-69، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. 

موعد مباراة رجال سلة الأهلي المقبلة 

ويلتقي «رجال سلة الأهلي» مع فريق بتروجت يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر.

رجال سلة الأهلي يفوز علي سبورتنج

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق سبورتنج بنتيجة 77-65، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.‎

سلة الأهلي تفوز على سموحة 

وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على فريق سموحة بنتيجة 83-74 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة نادي سموحة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. 

وانتهت الفترة الأولى بتأخر الأهلي بنتيجة 17-11 وفي الفترة الثانية تمكن «رجال سلة الأهلي» من التعادل بنتيجة 34-34 قبل أن يعود الأهلي للتقدم في الفترة الثالثة بنتيجة 59-56، وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 83-74.

 وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي قد حصد بطولة كأس السوبر المصري، عقب الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة النهائية التي جمعتهما بمدينة الغردقة.

