أرقام مميزة في مسيرة زيزو، نجم الأهلي يحتفل بعيد ميلاده الـ30

18 حجم الخط

يحتفل أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم بعيد ميلاده الـ30، حيث إن اللاعب من مواليد 8 يناير 1996.

وتستعرض فيتو لكم أرقام أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي في عيد ميلاده الـ 30.

أرقام أحمد زيزو في عيلا ميلاده الـ30

خلال مسيرة أحمد زيزو في الملاعب شارك في 398 مباراة حتى الآن مع جميع الأندية التي لعب لها، ونجح اللاعب في تسجيل 96 هدفا، كما تمكن من صناعة 90 آخرين.

وخلال مشواره الكروي حصد زيزو 11 بطولة وهي:

2 دوري مصري

3 كأس مصر

2 كأس الكونفدرالية الإفريقية

2 كـأس السوبر الإفريقي

2 السوبر المصري

وانتقل أحمد سيد زيزو مطلع الموسم الجاري إلي صفوف النادي الأهلي قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، اليوم السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.