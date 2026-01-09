8 معلومات عن عمرو الجزار قبل انتقاله رسميا إلى الأهلي

18 حجم الخط

اقترب عمرو الجزار، مدافع فريق البنك الأهلي، من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد موافقة ناديه على انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء.

وتستعرض فيتو لكم معلومات عن عمرو الجزار مدافع البنك الأهليk بعدما أصبح قاب قوسين أو أدني من الانتقال إلي صفوف النادي الأهلي.

عمرو الجزار

8 معلومات عن عمرو الجزار بعد اقتراب انتقاله إلى الأهلي

1ـ من مواليد 20/9/1999 اي يبلغ من العمر 26 عاما.

2ـ من مواليد مدينة فاقوس محافظة الشرقية.

3ـ يبلغ طول عمرو الجزار 181 سم.

4ـ من ناشئين الإسماعيلي ولعب لاندية النصر القاهري والقناة والعبور وغزل المحلة والبنك الأهلي.

5ـ تبلغ قيمة التسويقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت 500 ألف يورو.

6ـ لعب مع غزل المحلة 28 مباراة في جميع المسابقات، بواقع 2400 دقيقة، نجح خلالهم في إحراز هدفين وصنع هدف.

7ـ أصب بمرض الثعلبة الذي أدي إلي تساقط شعره.

8ـ لعب مع البنك الأهلي هذا الموسم 11 مباراة بواقع 937 دقيقة لم ينجح خلالهم في تسجيل أو صناعة أي هدف.

تفاصيل صفقة انتقال عمرو الجزار إلي الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل صفقة التعاقد مع عمرو الجزار لاعب نادي البنك الأهلى، خلال الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم خط دفاع الفريق.

وقال المصدر إن الصفقة ستكلف خزينة النادي الأهلي 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى انتقال أحد اللاعبين من الأهلي لفريق البنك والأقرب هو أحمد رضا لاعب خط الوسط.

وأكد المصدر أن الصفقة لم يتبقي عليها سواء بعض الرتوش الأخيرة قبل الاعلان الرسمي عن انتقال اللاعب.

